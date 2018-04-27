Datça'da sit alanındaki kaçak inşaatın yıkılmasına gelen yürütmeyi durdurma kararına tepki

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanında, ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle Datça Belediye Encümeni tarafından bugün uygulanmasına karar verilen yıkım işleminin Muğla 1\'inci İdare Mahkemesi\'nce son anda durdurulması, çevrecilerin tepkisine yol açtı.

Datça ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 1\'inci derece doğal ve 3\'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan inşaata, Datça Belediyesi\'nce 2 kez mühürlenmesine rağmen devam edilmiş, 1\'inci ve 2\'nci katlarının tamamlanma aşamasına gelinmiş ve inşaatın önüne havuz yapımına başlanmıştı. Datça Belediyesi tarafından mühürlenerek, 62 bin TL\'lik para cezası kesilmesine karşın sürdürülen inşaatın, Belediye Encümeni\'nin kararıyla bugün yıkılmasına ve yıkım masrafının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesine karar verilmişti; ancak Muğla 1\'inci İdare Mahkemesi\'nce oy birliğiyle alınan yürütmeyi durdurma kararı üzerine yıkım işlemi iptal edildi.

Mahkeme heyeti, ileride meydana gelebilecek telafisi güç ve imkansız zararların önlenmesi amacıyla yürütmenin durdurulmasına ve yapılan işlemlerin, belge ve fotoğrafların 1 ay içinde kendilerine gönderilmesine karar verdi. Datça Belediyesi\'nin, talep edilen belgeleri 1 aylık sürenin dolması beklenmeden ilgili mahkemeye gönderileceği bildirildi.

BAŞKAN UÇAR: SİT ALANINDA KALAN YERLERE RUHSAT VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Muğla 1\'inci İdare Mahkemesi\'nin yürütmeyi durdurma kararını saygıyla karşıladıklarını söyledi. İstenilen belgelerin, 1 aylık süre beklenmeden en kısa sürede mahkemeye ulaştırılacağını belirten Başkan Uçar, \"1\'inci derece doğal ve 3\'üncü derece arkeolojik sit alanı içinde yapımı asla mümkün olmayan inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle durdurulması, ileride yıkımın olmayacağı ve ruhsatlandırılacağı anlamına gelmez. Böyle sit alanı içinde kalan yerlere, ruhsat verilmesi mümkün değil; olasılığı da yoktur\" dedi.

ÇEVRECİLERDEN İNŞAAT ALANINDA EYLEM

Datça kamuoyunda, sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı sivil toplum kuruluş üyeleri ve çevreciler, mahkemenin kararı üzerine sabah saatlerinde inşaat alanına gelerek, protesto eylemi yaptı. Yaklaşık 100 kişilik grup, \'Kıyılar halkındır talan edilemez\' diye slogan atarak, kıyı boyunca sevgi zinciri oluşturdu.

Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, burada yaptığı basın açıklamasında, doğanın ve tarihin talan edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Sarı Liman\'da ruhsatsız başlanan inşaatın, belediye tarafından 2 kez mühürlenmesine, para cezaları kesilmesine rağmen suç işlenerek, mühür sökülerek, inşaata devam edildiğine değinen Balkan, \"Burada yapılan, hepimizin ortak varlığına arsızca el koyma girişimi; bir \'Orman Kanunu\'na uygun davranıştır. Bu davranış, geniş bir yurttaş topluluğunun temel halklarını ihlal etmektir\" dedi.

Datça\'yı yaşanılır yer olmaktan çıkaracak bu tarz eylemleri, her ne pahasına olursa olsun engelleyeceklerini kaydeden Balkan, \"Alınan yürütmenin durdurulması kararının süresi içinde inşaatın tamamlanmasına ve sonrasının olağanlaşmasına izsin vermeyeceğimizi, konuyu sonuna kadar takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz\" diye konuştu.

Çevreciler, açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.

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