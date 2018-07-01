Datça'da resif için Sahil Güvenlik teknesi batırıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, resif oluşumu ve dalış turizmini geliştirmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda 25 yıldır kullanılan \'Piket\' tipi tekne, törenle batırıldı.

Datça\'da faaliyet gösteren dalış merkezince 2011 yılında Ege Bölgesi\'nin maviliğiyle ve temiz havasıyla ünlü tatil beldesi Datça\'da su altı canlılığı için resif oluşturmak amacıyla bir teknenin batırılması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na başvuruldu. Olumlu yanıt, 4 yıl sonra geldi. \'Piket\' tipi \'SG-52\' teknesi, Datça için ayrıldı. Teknenin Datça Çekek Yeri\'nde içi temizlendi, kimyasal maddelerden arındırıldı ve balıklara yuva olması için hazırlandı. Tekne, daha sonra karadan 200 metre kalaslarla yürütülerek, sahile indirildi. Ardından yedeklenerek, batırılacağı Kargı ile Akvaryum koyları arasındaki Çeti Suyu mevkisine getirildi. Tekne, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nda Datça Limanı\'ndan, Kaymakamlık tarafından ücretsiz olarak kaldırılan teknelerle gelen Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan askerlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişinin önünde törenle batırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda 25 yıl kullanılan, 14 metre boyunda ve 30 ton ağırlığındaki tekne, 1 saat süren hazırlığın ardından suyun derinliklerine indirildi. Tekne, 4 dakika içinde, balıklara yuva olacağı 18 metre derinliğe bırakıldı. Çevredeki teknelerde bulunanlar, batırılan tekneyi 4 dakika boyunca siren çalarak, Akdeniz\'in karanlık sularına uğurladı. Daha sonra kalabalık, bölgeden ayrıldı.

ÇEYREK ASIRLIK HİZMET

Taşkızak Tersanesi\'nde yapılan \'SG-52\' teknesi, 25 Eylül 1990 tarihinde, Antalya\'nın Kaş ilçesinde kullanılmaya başlandı, 30 Nisan 2002\'de de Antalya\'ya götürüldü. Son görev yeri ise 1 Temmuz 2007 itibarıyla Antalya\'nın Demre ilçesi Kekova Adası oldu. Burada 9 Temmuz 2015 tarihine kadar kullanılan tekne, İçişleri Bakanlığı\'nın onayıyla hizmet dışına bırakıldı. Tekne, artık Akdeniz\'in derinliklerinde, deniz canlılarına resif olarak ev sahipliği yapacak.



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