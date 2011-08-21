-Datça'da orman yangını DATÇA (A.A) - 21.08.2011 - Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmeye çalışıldığı bildirildi. Şu ana kadar 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına, engebeli arazi nedeniyle sadece bir arazöz ve orman işçileriyle müdahale edilebiliyor. Datça'nın TRT vericileri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Gece boyunca hava araçlarıyla müdahale edilemeyen yangın, sarp bölgeye çıkabilen bir arazöz ve orman işçilerince söndürülmeye çalışılıyor. Engebeli arazi koşulları nedeniyle arazözlerin bölgeye ulaşabilmesi için iş makineleri ağaçları keserek yol açıyor. -Yangının çıktığı noktaya bir arazöz ve AA ekibi ulaştı- Yangının ilk çıktığı noktaya yaklaşık 4 kilometre yürüyen 100 kadar orman işçisi ile bir arazöz ve Anadolu Ajansı ekibi ulaştı. Yangın bölgesine ilk ulaşan işçiler su yetersiz olduğu için ağaç kesme makineleri kazma ve küreklerle müdahale etti. Orman işçilerine köylülerin de yardım ettiği gözlendi. Bu arada yangının çıktığı bölgedeki 3 köyün camilerinde sabah namazından sonra yapılan anonslarla yangın söndürme çalışmalarına destek olunması istendi. Yangına ilk müdahale eden Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 4 orman işçisi alevlerin arasında kaldı. İşçiler arkadaşlarının yardımıyla güçlükle güvenli bölgeye ulaştı. Yangın nedeniyle çok sayıda hayvanın da telef olduğu öğrenildi. Bu arada Aydın ve Muğla'nın ilçelerinden geldikleri öğrenilen çok sayıda arazöz ve işçiler, yangın bölgesine yaklaşık 4 kilometre mesafede bekledi.