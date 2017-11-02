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Datça'da orman yangını (3)

DATÇA'DAKİ YANGINLA İLGİLİ 1 GÖZALTI Datça İlçesi'nde dün akşam ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

02 Kasım 2017 08:57

DATÇA\'DAKİ YANGINLA İLGİLİ 1 GÖZALTI
Datça İlçesi\'nde dün akşam ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler, yangın bölgesine ulaşımdaki güçlük ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarda güçlük çekiyor. Yangının 2 noktadan başladığının tespit edilmesi üzerine, jandarma ekipleri sabotaj ihtimali üzerinde durmaya başladı.
Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, alevlerin ekiplerin çevirdiği alan içerisinde kalmasını umut ettiklerini söyledi. Kaymakam Bakır, Datça Cumhuriyet Savcılığı\'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)

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