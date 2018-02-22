Datça'da kulaçlar dikkat çekmek için atılacak

Mehmet ÇİL / DATÇA, (DHA)

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde geleneksel olarak düzenlenip Türkiye\'nin ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu olma özelliği taşıyan yarış, bu yıl 12. kez yapılacak. Organizasyon bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü kuraklığa dikkat çekmek için düzenlenecek. Datça Belediyesi\'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve gönüllülerin katkıları ile ilçe merkezindeki Kumluk plajında gerçekleşecek maratona 500 sporcu kayıt yaptırdı. Saat 11.00\'de başlayacak olan maraton, Kumluk Plajı-Fener Adası arasındaki 5 bin metrelik uzun parkur ve Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda yüzülecek.

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