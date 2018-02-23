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Datça'da İTÜ'den deprem çalışması

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan ekip, 21 Temmuz 2017'deki Gökova depreminden en fazla etkilenen Muğla'nın Datça ilçesindeki Reşadiye ve Karaköy mahallerinde

23 Şubat 2018 13:26

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan ekip, 21 Temmuz 2017\'deki Gökova depreminden en fazla etkilenen Muğla\'nın Datça ilçesindeki Reşadiye ve Karaköy mahallerinde hasar tespit belgeleme çalışmaları yürütüyor.
Datça Belediyesi\'nce yapılan talep üzerine bölgeye gelen 5\'i öğretim üyesi, 10\'u yüksek lisans ve 20\'si lisans öğrencisi olmak üzere toplam 35 kişiden oluşan ekip, deprem sonrası hasar gören yapıların tespiti ve restorasyon projelerinin yanı sıra Reşadiye ve Karaköy\'ün kentsel sit alanı sınırları içinde koruma projelerinin hazırlanması için çalışmalar yapıyor. 10 günlük çalışma sonunda hazırlanacak projeler, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, Datça Belediyesi ile mülk sahiplerine öneri olarak sunulacak.
\'İYİLEŞTİRME YAPILMALI\'
İTÜ Mimarlık Fakültesi adına çalışmaları yürüten alan sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman, başta kültür varlıkları olmak üzere hasar gören yapıların iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi. Salman, \"Datça Belediyesi\'nin talebi doğrultusunda mülk sahiplerine destek olmak amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Lisans öğrencileri, DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) kapsamında, çeşitli hasar görmüş yapıların restorasyon projelerini hazırlayacaklar. Yüksek lisans öğrencileri ise Reşadiye ve Karaköy\'ün bütünü için, bütüncül bir koruma yaklaşımı nasıl olmalı, çağdaş ekler nasıl düzenlenmeli gibi konularda çalışmalar yapacaklar\" dedi.
\'SORUN, YEREL YAPIM TEKNİKLERİ KAYNAKLI\'
Çalışmaları yürüten öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli ise depremde hasar gören yapıların çoğunun, yerel yapım tekniklerinden kaynaklandığının tespit edildiğini belirterek, \"Burada gördük ki sivil mimarlık yapıları ve konutların çoğu, geleneksel olarak ilk yapımından kaynaklanın bazı problemlerden ötürü depremde ağır hasar görmüşler. Köşeler, ahşap atılların yeterli olmaması ya da bağlantılarının düzenli yapılmaması ve çatı konstrüksiyonlarına zaman içerisinde yapın müdahaleler, (çürüme ve değişiklikler vb.) gibi nedenlere bağlı olarak yapılar ağır hasar almış. Yapılacak müdahalelerin hangi kapsamda olacağı, nelere dikkat edileceği gibi hususlar konusunda bir takım önerilerimiz olacak\" diye konuştu.
\'ACİLİYET GEREKİYOR\'
Yapılar dış etkenlere karşı açık bulundukça, depremden kaynaklanan hasarların ilerleyeceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Tanyeli, \"O yüzden kurumlar ile mal sahipleri arasında dinamik bir ilişki içerisinde, sürecin iyi yönetilmesi yararlı olacaktır. Bizim hazırlayacağımız uygulama rehberi doğrultusunda, gerek belediyenin, gerek diğer kurumların ve gerekse de koruma kurulunun bu aciliyete binaen sorunları daha da ağırlaşmamak üzere hızlıca ele almalarını öneriyoruz\" dedi.

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