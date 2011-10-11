Datça'da 6 Rus ölümden döndü!

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Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne bağlı Orhaniye Köyü'ndeki Martı Marina'dan, dün akşamüstü, İngiltere bayraklı 12 metre uzunluğundaki 'Yammaya' adlı yelkenli tekne ile denize açılan 6 Rus'un macera hevesi hayatlarına mal olacaktı.Tecrübeli bir denizci olduğu öğrenilen kaptan 39 yaşındaki Oleg Dovgosa, fırtınada yelken açmak istedi. Dovgosa, arkadaşları 30 yaşındaki Kateryna Shprov, 38 yaşındaki Vllademmır Dovga, 41 yaşındaki Krrıll Evstgna, 43 yaşındaki Mona Platonov ve 38 yaşındaki Tatıana Dovgasa'yı da yanına alarak, 'Yammaya' adlı özel tekne ile Datça'ya gitmek üzere Orhaniye'den demir aldı.Aktur Tatil Sitesi önlerindeki Yunan Adası Simi açıklarına geldiklerinde fırtınada yelkenleri parçalanan teknedeki Ruslar, motorla devam etmek istedi. Datça açıklarına geldiklerinde teknenin motorları da arızalanınca, Ruslar, dev dalgalarla başbaşa kaldı. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtınada, 3.5-4 metre yüksekliğindeki dalgaların arasında kalan tekne, saat 18.00 sıralarında Datça İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gebekum sahillerine kadar sürüklendi. Büyük bir şans eseri kumlara oturan teknenin imdadına, Datça Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Karadan olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Rusları alarak Datça'ya getirdi.Yıllardır denizcilik yaptığını söyleyen Kaptan Oleg Dovgosa, ilk kez bu kadar ölümle burun buruna geldiğini belirtirken, "Okyanusları geçtim ama Datça bir başka. Denize açılmadan önce söylemişlerdi ama inanmak istemedim. Bizzat yaşayıp gördüm. Birbiri ardına gelen sert dalgalarla yelkenimiz parçalandı. Motorumuz da arızalanınca, bir an için acaba 'ölecek miyiz?' diye düşündüm. Şansımız varmış ki kayalar yerine kuma sürüklendik" diye konuştu. Kaptan Dovgosa, teknede önemli bir hasar bulunmadığını yelkenlerin ve motorun tamir edilmesinden sonra Orhaniye'ye döneceklerini söyledi.