T24 LogoT24 Logo
Gündem

Datça açıklarında birbiri ardına depremler

30 Eylül 2021 07:15

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.22de, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 20.12 kilometre açığında ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.51 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hafif şekilde hissedildi.

Öte yandan, 4.3'lük depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

depremdatçaafad
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24