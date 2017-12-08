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Datça açıklarında 4.5'lik deprem

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4

08 Aralık 2017 12:11

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça ilçesinde hissedildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20\'de, merkez üssü Ege Denizi ve Datça\'nın 31.19 kilometre açıkları olan, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.13 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ve çevresinde hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Sbüyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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