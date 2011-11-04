-DASK'ın Van ödemesi 30-70 milyon lira arasında İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, Van'da 7 bin 318 sigortalı konuttan yaklaşık 4 bininde küçük, orta veya büyük hasar olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, depremden dolayı DASK'ın, 30-70 milyon lira arasında Zorunlu Deprem Sigortası ödemesi yapabileceğini bildirdi. Yazıcı, yaptığı açıklamada, Van'daki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, eksperlerinin Kurban Bayramı süresince de bölgede çalışmalar yapacağını ifade ederek, ağır hasarlar öncelikli olmak üzere dosyası ''tamam'' olanlara dün itibariyle ödemelere başladıklarını, ödemelerin bayram sonrası da devam edeceğini duyurdu. Kentten ayrılanlar olması nedeniyle poliçe sahiplerine ulaşmada sorunlar yaşadıklarını dile getiren Yazıcı, şu ana kadar 3 bin 262 hasar ihbarı aldıklarını, sigortalılar arasında orta hasarlıların beklentilerinden çok olduğunu, ödemelerin büyük bölümünü de orta hasarlıların oluşturacağını bildirdi. Van'daki 84 bin konuttan 7 bin 318'inin sigortalı olduğunu hatırlatan Yazıcı, ''Bu konutların hepsi hasar görmedi. Bunların yaklaşık 4 bininde küçük, orta veya büyük hasar olduğunu tahmin ediyoruz. Depremden dolayı DASK, 30-70 milyon lira arasında Zorunlu Deprem Sigortası ödemesi yapabilir. İlerleyen zaman içerisinde bu rakam netlik kazanacak. Bu, aynı zamanda DASK'ın bir depremde yaptığı en büyük ödeme rakamı olacak'' diye konuştu. -Van depreminden sonra sigorta yaptırma oranında artış oldu- Selamet Yazıcı, Van depreminden sonra Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı yüzde 1,3 artışla 3 milyon 630 bine, Van'da ise yüzde 6 artışla 7 bin 750'ye ulaştığını belirterek, sigortalılık oranınında son bir yılda Türkiye genelinde yüzde 11, Van'da ise yüzde 32'lik artış olduğunu kaydetti.