-DASK'A İLGİ YETERLİ DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara depreminden sonra zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'nı (DASK) 12 yılda, ülkedeki 12 milyon 988 bin 669 konuttan sadece yüzde 27,1'i yaptırdı. DASK istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 4 milyon 416 bin 74 konutun yer aldığı Marmara Bölgesi, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede, yüzde 35,4'lük bir oranla 1 milyon 564 bin 671 konut DASK yaptırdı. Marmara Bölgesi'ni yüzde 29,8 ile İç Anadolu, yüzde 25,5 ile Ege, yüzde 19,5 ile Akdeniz, yüzde 18,9 ile Karadeniz, yüzde 16.4 ile Doğu Anadolu ve yüzde 14,1 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi izledi. Bugüne kadar Türkiye genelindeki 12 milyon 988 bin 669 konuttan sadece yüzde 27,1'i deprem sigortası yaptırdı. Ülkede 3 milyon 524 bin 218 binanın deprem sigortası bulunuyor. -İLLERE GÖRE DURUM- Deprem sigortasına 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde en büyük hasarın yaşandığı iller ilgi gösterdi. Bolu yüzde 58,5 ile en fazla sigorta yaptıran il olurken, yüzde 52,5 ile Düzce ikinci, yüzde 45,5 ile Yalova üçüncü olarak sıralandı. Kayıtlı 2 milyon 714 bin 462 konuta sahip olan ve büyük bir deprem beklentisi yaşanan İstanbul'da DASK'a olan ilgi yüzde 37,9'da kaldı. Kentte sadece 1 milyon 28 bin 318 binaya sigorta yaptırıldı. Bugüne kadar toplam 350 milyon 566 bin 578 lira prim toplanırken, meydana gelen 328 deprem sonrasında hasar sahiplerine toplam 22 milyon 662 bin 120 lira ödeme yapıldı.