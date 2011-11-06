-Daşdelen'den 2 gümüş madalya PARİS (A.A) - 06.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nın 2. günü akşam seansında podyuma çıkan bayanlar 53 kiloda Aylin Daşdelen silkmede 126 kiloyla, toplamda da 219 kiloyla dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Aylin Daşdelen koparmada ilk hakkında 88 kiloyu kaldırdı. İkinci hakkında 91, son hakkında da 93 kiloda başarılı olan Aylin bu kategoride tartı dezavantajıyla dünya üçüncülüğünü Çinli sporcuya kaptırdı. Silkmedeki ilk hakkında 120 kiloyu kaldıran Aylin Daşdelen, ikinci hakkında 122 ve son hakkında da 126 kiloluk kaldırışıylarıyla silkmede gümüş madalyayı kazandı. Toplamda da 219 kiloya ulaşan Aylin dünya ikincisi olma başarısını gösterdi. Koparmada altın madalya 97 kiloluk kaldırışıyla Kazakistanlı Zulfiya Chinshanlo'ya giderken, gümüş madalya 95 kiloluk kaldırışıyla Dominik Cumhuriyeti'nden Yudergui Contreras'ın oldu. Çinli sporcu Shu Ching Hsu 93 kilo ile Aylin ile aynı kiloyu kaldırmasına rağmen 140 gramlık tartı avantajıyla dünya üçüncülüğünü elde etti. Silkmede ise dünya rekorunu da kırarak 130 kiloluk kaldışıyla dünya şampiyonluğunu kazanan Kazak sporcu Zulfiya Chinshanlo'nun ardından ikinciliği Aylin Daşdelen ve üçüncülüğü ise 121 kiloyla Çinli Jing Ji elde etti. Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş ile Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğar verdi. Öte yandan, aynı kiloda (B) grubunda yarışan Fatma Ebru Pekmezci ise dereceye giremedi. -Halter Federasyonu Başkanı Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda bayanlar 53 kiloda silkmede ve toplamda gümüş madalya kazanan Aylin Daşdelen'in büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Hasan Akkuş, ''Aylin en son 2002 yılında 6 hakkını da fire vermeden kullanma başarısını göstermişti. Bu müsabakada da 6 hakkını çok iyi kullandı. Bunda antrenörlerin izlediği taktik ve Aylin'in azmi çok etkili oldu'' diye konuştu. -Aylin'den 2 Avrupa rekoru- Akkuş, Aylin'in bugünkü kaldırışlarıyla hem silkmede, hem toplamda Avrupa rekoru kırdığını ifade ederek, ''Aylin silkmedeki 2. kaldırışında 122 kiloyla daha önce kendisine ait olan 121 kiloluk rekoru kırdı. Ardından 126 kiloluk kaldışıyla ikinci kez silkmede Avrupa rekorunu kırmış oldu. Toplamda ise 213 kilo olan Avrupa rekorunu önce 215 kilo, ardından da 219 kilo ile 2 kez kırarak yeni rekortmen oldu'' diye konuştu.