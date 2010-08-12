T24- Karl Marx, Charles Darwin, Oscar Wilde... Tarihe damga vurmuş birçok kişinin vasiyetnamesi internette yayınlandı. Karl Marx'ın mirası 23 bin sterlin, Darwin'in mirası 13 milyon sterlin...

İngiliz Ancestry.co.uk internet sitesi, 1861-1941 yılları arasında yaşamını yitiren çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve bilimadamının orijinal vasiyetnamelerine sitesinde yer verdi.

Ancestry.co.uk'den Dan Jones, bu verilerin, tarih tutkunları açısından büyüleyici olduğunu ve vasiyetnamelerin bu kişiler hakkında yeni bilgilere ışık tutacağını söyledi.

Belgelere göre, 1883'de Londra'da ölen Karl Marx, kızı Eleanor'a, 250 sterlin yani bugünün parasıyla 23 bin sterline yakın miktarda para bırakmış.

NTV'nin derlediği habere göre, vasiyetnamelere göre, geride kalanlara 80 bin sterlin (bugünün parasıyla yaklaşık 7.1 milyon sterlin) bırakan İngiliz yazar Charles Dickens ve bugünün parasıyla 3 milyon sterlin tutarında birikimi olan Sherlock Holmes'ün yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle ise ekonomik açıdan çok daha şanlı bir yaşam sürmüşe benziyor.

DEHAM DIŞINDA...



1882'de ölen Darwin de geride kalanlara, bugünün parasıyla 13 milyon sterlin değerinde bir mal varlığı bırakmış.

"Deham dışında beyan edecek başka hiçbir şeyim yok" sözünün doğruluğunu kanıtlarcasına yazar Oscar Wilde'ın geride kalanlara bıraktığı para da tam 250 sterlin.

"Araştırmaya daha yeni başladık" diyen Dan Jones'a göre, belgeler, haklarındaki herşeyi bildiğimizi düşündüğümüz bu kişilerin özel yaşamlarına ilişkin skandallar ve aşırılıklara ilişkin kanıt oluşturabilecek nitelikte.