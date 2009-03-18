Darwin tartışmasında yeni iddia

TÜBİTAK'ın Evrim teorisinin sahibi Darwin'e uyguladığı sansürün ardından yeni bir iddia gündeme taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Evrim teorisine ilişkin fosil, bulgu ve metaryalleri içeren Tabiat Tarihi Müzesi'nin AKP iktidarı döneminde, "tadilat" gerekçesiyle kapatıldığını iddia etti.



Mehmet Sevigen, Enerji Bakanı Hilmi Güler'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.



Sevigen, Tabiat Tarihi Müzesi'nin 1 Temmuz 2005 tarihinden bu yana kapalı olduğunu belirtti.



Maden Ttkik Arama Kurumu bünyesindeki müzenin bilim çevrelerince, Darwin'in Evrim teorisine ilişkin kanıt ve bulguları içermesi açısından önemsendiğini vurguladı.



Sevigen "Müzenin tam da bu nedenle AKP'nin iktidar yıllarında kapalı tutulduğu belirtilmektedir" dedi.



Mehmet Sevigen soru önergesinde, müzenin Evrim teorisine ilişkin bulguları içermesi nedeniyle kapalı tutulduğu iddiasının doğru olup olmadığını sordu.