Darwin tartışması Meclis'e taşındı

‘Sansür konusu TÜBİTAK’ın işi değil’

Protesto edilecek

CHP'den Başbakan'a 5 soru

TÜBİTAK yönetiminin Bilim ve Teknik dergisinin Darwin kapağını değiştirmesi TBMM'de de yankılandı. Muhalefet milletvekilleri "sansür" değerlendirmesi yaparken, AKP'li Kuzu TÜBİTAK'ı savundu. Görüşler şöyle:Üzüntü verici bir durum. Darwin’in adından alerji duymak, tartışılmasını, hatırlanmasını engelleme ihtiyacı içine girmek, hangi saplantıların, peşin fikirlerin bilimsel örgütlenmeye egemen olduğunu gösteriyor.Bilim dergisi, evrim teorisinin varlığını görmezden gelemez. Evrim teorisini fiziksel olarak ispatlamak mümkün görünmüyor. Bunun için milyonlarca yıllık bir değişim gerekiyor. Ancak ne olursa olsun, siyasi ve dini yaklaşımlarla bu meseleye bakılmaması lazım. Bilim adamı kendi işini, teologlar kendi işini yapacak.Bilim Kurulu neyi basacağına, neyi değiştireceğine kendi karar verir. Gerçek nedenini kim biliyor. ’Bir dahaki sefere kullanırız’ diye düşünmüş olabilirler. Ne var bunda yahu!Çok yanlış ama benim için sürpriz olmadı. AKP iktidarının göreve getirdiği kişiler, AKP ideolojisiyle paralel hareket etmeyi sürdürüyorlar.Bilim dergisinin yayın politikası rahatsız ediyordu iktidarı. TÜBİTAK’a yakında cami imamlarını atarlarsa şaşırmayın.Kendilerini, Türk toplumunu sosyo-kültürel açıdan dönüştürme projesinin yürütücüsü gibi davranıyorlar. Bütün mesele burada düğümleniyor.Kurumun genel gidişine uygun görülmemiş olabilir. Bilinen, çok kabul görmeyen bir teori. Ortada sansür yok. Öyle çıksaydı TÜBİTAK'a farklı saldırılar gelecekti. TÜBİTAK yetkilileri sorumluluk duygusu içinde davranmıştır.Dört yılı başkanlık olmak üzere 13 yıl TÜBİTAK'ta görev yapan, ancak AKP hükümeti döneminde yeniden atanmayanTÜBİTAK'ın Darwin sansürünü "İçim acıyor. TÜBİTAK keşiflerle gündeme gelmeliydi" dedi.Tasvip etmek mümkün değil. Bu düpedüz sansür. Darwin dedi diye İslam dini zarar görecek değil ya.Mehmet Aydın Devlet Bakanı: "Sansür konusu TÜBİTAK’ın işi değil. Bilime ambargo koymak, Darwin’e sansür koymak akla gelecek bir şey olamaz. Tam tersine bilime ne kadar kendisi yanlış yapmış olursa olsun hizmet eden kim varsa, bilim adamı sıfatını almaya hak kazanmışsa, onun görüşlerinin anlatılmasıdır. TÜBİTAK olarak işimiz gücümüz yok sansürle mi uğraşacağız? Çok açık söyleyeyim, kimse bundan bir ideoloji okumaya çalışmasın. Bizim Darwin ile ne kavgamız olabilir. Adamcağız ölmüş gitmiş."Öte yandan Üniversite Konseyleri Derneği üyeleri kurum önünde bugün bir protesto gösterisi yaparak, TÜBİTAK yönetiminin tutumunu kınayacak.CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik Dergisinin, evrim teorisinin kurucusu Darwin'in fotoğrafı ile hazırlanan kapağının değiştirildiğinin kamuoyuna yansıdığını ifade etti.Hüsnü Çöllü, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:''Bilim ve Teknik Dergisinin, Mart 2009 sayısı için Yayın Kurulu toplantısı yapılmış mıdır, yapılmış ise hangi tarihte yapılmıştır? Toplantıya kimler katılmış ve derginin kapak konusu olarak hangi konu seçilmiştir?Derginin, Darwin fotoğrafı ile hazırlanan kapağının değiştirilmesi ve Darwin ile ilgili hazırlanan bölümün çıkarılmasının gerekçesi nedir?Derginin kapağına ve içeriğine, baskı aşamasında müdahale edilmesi, sansür değil midir? Bilim kuruluşunda böylesine bir uygulamaya izin verilmesi, kabul edilebilir bir durum mudur? Böylesine bir değişiklik, TÜBİTAK Başkan Yardımcısının kişisel müdahalesi ile olamayacağına göre, karar nasıl alınmıştır?''Çöllü, ayrıca '' UNESCO tarafından 2009 yılı 'Darwin yılı' olarak ilan edilirken ve birçok uluslararası bilim kuruluşu bu konuda uluslararası boyutlarda etkinlikler gerçekleştirirken, TÜBİTAK bunu görmezden mi gelecektir?Bilim ve Teknik Dergisinin Mart 2009 sayısı ile ilgili yaşanan bu süreci onaylıyor musunuz? Onaylamıyorsanız, konunun incelenmesi ve soruşturulması için bir girişimde bulunacak mısınız?'' diye sordu.