Darwin sansürüne bilim dünyasından tepki

Türk bilim dünyası, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisindeki ‘Darwin’ kapağının kaldırılmasına sert tepki göstererek, bu tip ‘sansürcü bir zihniyetin’ kabul edilemez olduğunu belirtti
Öğrencilerden Darwin sansürüne tepki
TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik dergisindeki ‘Darwin’ kapağının kaldırılması bilim dünyasının tepkisine neden oldu. Türk bilim insanlarının tepkileri şöyle: Prof. Dr. Gülsün Sağlamer (Avrupa Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, eski İTÜ Rektörü):
TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinden bu kapağın çıkarılması, Türkiye’de bilim ve teknolojik araştırmaların tepesinde olan bir kuruluş için kabul edilemez. Darwin’i gündemden çıkarıyor, çok vahim. Akıl, mantık alacak bir durum değil. Prof. Dr. Tosun Terzioğlu (Sabancı Üniversitesi Rektörü, eski TÜBİTAK Başkanı):
TÜBİTAK’ın dergisi, popüler bir dergi. Darwin’in seçilmesi fevkâlade isabetli. Bazı yazarlarımız diyor ki, ‘yaratılış’ da, ‘evrim’ de bir teori.’ Evrim, bir bilimsel teoridir. Biyolojide ana teoridir. Evrim teorisini ve sonuçlarını bugün çıkartın, bildiğimiz anlamda biyoloji, tıp, eczacılık kalmaz. TÜBİTAK kısa sürede Darwin yılının kapak konusu olduğu, doyurucu bir sayı çıkarmalı. Prof. Dr. Namık Kemal Pak (Eski TÜBİTAK Başkanı):
Bilim, otorite tarafından asla müdahale edilmemesi gereken bir yapıdır. Galile’nin dediği gibi, ‘Siz öyle diyorsunuz ama dünya güneşin etrafında hâlâ dönüyor.’ Evrim teorisi, doğruluğu kanıtlanmış bilimsel bir teori. Bu tür sansürler çok yanlış. Müdahale ederseniz, o ülkede bilimsel keşif olmaz. Bilimsel çalışmaları engellemek, insanı kendi ayağından vurmak demektir. Prof. Dr. Muhammet Şahin (İTÜ Rektörü):
Bakan Mehmet Aydın’ın konuşmasını duydum, ‘Bilim adamlarına sansür konulamaz’ tarzındaydı. Tarafları dinlemek lazım. Prof. Dr. Cemal Taluğ (Ankara Üniversitesi Rektörü):
Bilimle ilgilenen bir kurumun ‘Darwin’i tanımıyorum’ demesi güzel değil. Darwin’i görmezlikten gelen bilim kurumu olmaz. Olursa da o bilim kurumu değildir. Darwin gibi hepimize ilham veren bir bilim insanının görmezden gelinmesi, bilim kurumuna yakışmadı. Ankara Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu:
42 yıldır eksik, gedik de olsa, bilim için çalışan Bilim ve Teknik dergisi, 2003’te Tayyipgillerin iktidara gelmesiyle Ortaçağcı ideolojinin güdümüne girmiştir. Böylesine karanlık günleri yaşadığımız bir dönemde, sadece biyolojiye değil insanlığa da ışık tutmuş ‘evrim teorisi’ni konu alan bir etkinlik yapmayı kendimize görev bildik. Prof. Dr. Semih Koray (Bilim ve Ütopya Kooperatifi Başkanı):
Ortaçağ’a özgürlük tanımak için bilim yasaklanıyor. Bu, ülkemiz adına ve bilim topluluğumuz açısından cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız en yüz kızartıcı olaylardan biridir. Bundan daha yüz kızartıcı olacak tek şey, TÜBİTAK yönetiminin görevine devam etmesidir. TÜMOD Genel Başkanı Prof. Dr. Alparslan Işıklı:
Darwin’e karşı olmak, bilime karşı cinayettir. Hele bunu din adına yapmak, İslam dinine karşı işlenmiş cinayettir. Yanıt vermeyenler
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, konuya ilişkin Milliyet’in sorularına yanıt vermedi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, bu konuyla ilgili görüş bildirecek zamanı olmadığını belirtti.