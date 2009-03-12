Darwin sansürüne bilim dünyasından tepki

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TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik dergisindeki ‘Darwin’ kapağının kaldırılması bilim dünyasının tepkisine neden oldu. Türk bilim insanlarının tepkileri şöyle:TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinden bu kapağın çıkarılması, Türkiye’de bilim ve teknolojik araştırmaların tepesinde olan bir kuruluş için kabul edilemez. Darwin’i gündemden çıkarıyor, çok vahim. Akıl, mantık alacak bir durum değil.TÜBİTAK’ın dergisi, popüler bir dergi. Darwin’in seçilmesi fevkâlade isabetli. Bazı yazarlarımız diyor ki, ‘yaratılış’ da, ‘evrim’ de bir teori.’ Evrim, bir bilimsel teoridir. Biyolojide ana teoridir. Evrim teorisini ve sonuçlarını bugün çıkartın, bildiğimiz anlamda biyoloji, tıp, eczacılık kalmaz. TÜBİTAK kısa sürede Darwin yılının kapak konusu olduğu, doyurucu bir sayı çıkarmalı.Bilim, otorite tarafından asla müdahale edilmemesi gereken bir yapıdır. Galile’nin dediği gibi, ‘Siz öyle diyorsunuz ama dünya güneşin etrafında hâlâ dönüyor.’ Evrim teorisi, doğruluğu kanıtlanmış bilimsel bir teori. Bu tür sansürler çok yanlış. Müdahale ederseniz, o ülkede bilimsel keşif olmaz. Bilimsel çalışmaları engellemek, insanı kendi ayağından vurmak demektir.Bakan Mehmet Aydın’ın konuşmasını duydum, ‘Bilim adamlarına sansür konulamaz’ tarzındaydı. Tarafları dinlemek lazım.Bilimle ilgilenen bir kurumun ‘Darwin’i tanımıyorum’ demesi güzel değil. Darwin’i görmezlikten gelen bilim kurumu olmaz. Olursa da o bilim kurumu değildir. Darwin gibi hepimize ilham veren bir bilim insanının görmezden gelinmesi, bilim kurumuna yakışmadı.42 yıldır eksik, gedik de olsa, bilim için çalışan Bilim ve Teknik dergisi, 2003’te Tayyipgillerin iktidara gelmesiyle Ortaçağcı ideolojinin güdümüne girmiştir. Böylesine karanlık günleri yaşadığımız bir dönemde, sadece biyolojiye değil insanlığa da ışık tutmuş ‘evrim teorisi’ni konu alan bir etkinlik yapmayı kendimize görev bildik.Ortaçağ’a özgürlük tanımak için bilim yasaklanıyor. Bu, ülkemiz adına ve bilim topluluğumuz açısından cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız en yüz kızartıcı olaylardan biridir. Bundan daha yüz kızartıcı olacak tek şey, TÜBİTAK yönetiminin görevine devam etmesidir.Darwin’e karşı olmak, bilime karşı cinayettir. Hele bunu din adına yapmak, İslam dinine karşı işlenmiş cinayettir.Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, konuya ilişkin Milliyet’in sorularına yanıt vermedi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, bu konuyla ilgili görüş bildirecek zamanı olmadığını belirtti.