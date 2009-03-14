Darwin sansürü AB’ye taşındı

Bilim ve Teknik dergisinde Darwin kapağının değiştirilmesi, Avrupa Birliği (AB) gündemine taşındı



Avrupa Parlamentosu üyesi İtalyan parlamenterler Marco Cappato ve Marco Pannella’nın AB Komisyonu’nun yanıtlaması amacıyla hazırladıkları soru önergesinde, TÜBİTAK’ın yaklaşımı bilim karşıtı olarak nitelendirildi.



Konunun bir “temel haklar ihlali” olduğunu vurgulayan Cappato ve Pannella, özellikle ifade özgürlüğü ile bilimsel araştırma özgürlüğünün ihlal edildiğinin altını çizdiler ve Komisyon’dan bu yaklaşımın Türkiye ile AB arasındaki bilimsel işbirliği üzerindeki olası sonuçlarını değerlendirmesini istedi. TÜBİTAK’ın yaklaşımının, AB’deki Türkiye karşıtlığının sonucu olabileceği üzerinde duran Cappato ve Pannella, “son derece ciddi ve olumsuz” ifadelerini kullandı.



Komisyon’dan AB’nin TÜBİTAK ile işbirliği içinde olduğu ya da TÜBİTAK’ın dahil olduğu projelerin listesini isteyen İtalyan parlamenterler, “Komisyon, TÜBİTAK’ın bu olayda ortaya koyduğu bilim karşıtı tavrın AB ile TÜBİTAK arasındaki işbirliğini nasıl etkileyeceğini açıklayabilir mi” sorusunu yöneltti.





