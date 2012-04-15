Darüşşafaka’da ‘vatandaş’ devrimi

Başbakan Erdoğan, ‘Darüşşafaka’nın Başkanı’ sıfatı ile Darüşşafaka Cemiyeti’nin TİM Maslak Show Center’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Tüzüğün 2. maddesinden “Türk ve İslam” ibaresi kaldırıldı, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” şartı getirildi. Değişiklikle Darüşşafaka’nın hem yetim hem de öksüz çocukları kabul edeceğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:



Yetim ve öksüz



Tarihi bir tüzük kurultayı gerçekleştiriyoruz. Tüzükte yapacağımız değişiklikle bugünden itibaren Darüşşafaka Cemiyeti’nin eğitim kurumları artık sadece babasını kaybetmiş vatan evlatlarına değil, babası veya annesinden her ikisini veya birini kaybetmiş çocuklarımıza da kapılarını açacak. Yine yapacağımız değişiklikle tüzüğün 2’nci maddesindeki ‘Türk ve İslam’ olma şartını ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı’ olarak değiştiriyor, cemiyetin kapsama alanını böylece genişletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliğinde buluşmuş herkes, hem devletin, hem devlet kurumlarının karşısında eşittir ve eşit olmalıdır.



Tarihi değişiklik



Böyle tarihi nitelikteki değişikliğe şahitlik ediyor olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum. Sadece yetim ve Türk İslam olanların kabulü gibi ruhu, özü, misyonuna uygun düşmeyen durum vardı. Kurulduğu yıllarda sadece yetim ve Türk İslam bir ihtiyaçtı. Şartlar onu gerektiriyordu. Ordumuz onlarca cephede mücadele ediyor, vatan savunmasında yüz binlerce Mehmetçiğimiz şehit düşüyordu. Hemen her gün Anadolu’nun yoksul köylerine mektuplar gidiyor, hemen her gün çocuklar yetim kaldıklarını öğreniyordu. 150 yıl önce tamamen bir gereklilikten, bir ihtiyaçtan hasıl olan, esasen hedef kitleyi mümkün olduğunca daraltarak kaliteli hizmet vermeyi sağlayan şartlar, bu gün artık geride kalmış durumda. Bugün imkanlarımız arttı. Ekonomimiz büyüdü. Sosyal politikalarımız tarihte görülmemiş ölçüde yaygınlaştı.



Sızısı yüreğimde



Ben bu yaşımda, çocuk torun sahibi olduğum halde, halen yüreğimin derinliklerinde öksüzlüğün ve yetimliğin sızısını taşıyorum. Bu sızının masum çocukların küçük yüreğinde ne büyük bir yük olduğunu hissedebiliyor, bu sızıyı anlayabiliyorum. Biz arkasından yürüdüğü peygamberi yetim ve öksüz olan bir dinin, bir ümmetin mensuplarıyız. Yetimlerine öksüzlerine sahip çıkmayan bir toplum çürüyen bir toplumdur. Yetimlerine öksüzlerine kimsesizlerine kol kanat germeyen bir devlet vazifesini yerine getirmeyen bir devlettir.



Üniversite kuracağız



Bu vesile ile artık Darüşşafaka Üniversitesi’ni de kurmak sureti ile de artık bu kurumsal yapıyı da tamamlamak durumundayız. İnanıyorum ki, Darüşşafaka bunu tamamlamak sureti ile 150 yıl önce atılmış adımı bugün artık taçlandırmak ve böylece Darüşşafaka’ya girenin Darüşşafaka Üniversitesini bitirmiş olarak mezun olması da çok daha ona farklı bir özgüven ve güç katacaktır.”



1 çekimserle kabul



Konuşmasının ardından Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Başbakan Erdoğan’a plaket verdi. Erdoğan’ın salondan ayrılmasından sonra gerçekleştirilen oylamaya 421 üye katıldı. Tüzük değişikliği 413 kabul, 1 çekimserle kabul edildi.