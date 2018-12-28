Darüşşafaka Tekfen, Olympiakos karşısında zincirini kırdı

Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague'in 15. haftasında sahasında Olympiakos'u 79-75 mağlup etti.

Bu sezon THY Euroleague'de başarılı maçlar çıkarmasına karşın bir türlü sonunu getiremeyen Daçka, şanssızlığını formda olan Olympiakos karşısında kırdı. Eski koçu David Blatt'in çalıştırdığı Yunan ekibine karşı maçı baştan sona önde götüren yeşil-siyahlılar, maç sonunda bu kez hata yapmadı ve 79-75 kazandı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini alan Daçka, 12 maç sonra kazanmayı başardı. Olympiakos ise 6. kez mağlubiyeti yaşadı.