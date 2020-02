Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Darüşşafaka Robot Kulübü, Chicago’da düzenlenen “FIRST Midwest Regional” robot yarışmasından \"en prestijli ödül\"ü alarak döndü.

Türkiye’nin ilk lise robot kulübü olarak bu alanda öncü konumda bulunan Darüşşafaka Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, ABD’nin Chicago kentinde 4-7 Nisan tarihlerinde FIRST Vakfı tarafından düzenlenen “FIRST Midwest Regional” robot yarışmasının en prestijli ödülü olan “Chairman’s Award”u kazandı.

FRC Robot Kulübü öğretmeni ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Mete Karaca’nın yönetiminde; Siemens\'ten Makine Mühendisi Arif Deniz ve Darüşşafaka Fizik Öğretmeni Selim Çile’nin mentorluğunda yarışan Sultans of Türkiye’nin kazandığı “Chairman’s Award” en prestijli FIRST ödülü. Bu ödül, diğer takımlara örnek olan ve FIRST ruhunu en iyi yansıtan takıma veriliyor.

Sultans of Türkiye, kazandığı bu ödülle farklı turnuvaların şampiyonlarının katılacağı ve ABD’nin Houston kentinde 19-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan “FIRST Championship”e katılmaya hak kazandı.

Bu seneki yarışmalarda robotların görevi, alanda bulunan güç kutularını terazilere taşıyarak üstünlük kurmak. Yarışmanın bitmesine 15 saniye kalaysa, robotların teraziye tırmanmasını sağlamak takımlara ekstra puan getiriyor.

Darüşşafaka’yı ABD’de en iyi şekilde temsil eden FRC Robot Kulübü’nün öğretmeni Mete Karaca duygularını şu sözlerle belirtti:

\"Bu ödül, takımın ve bizleri destekleyenlerin emeklerinin karşılığıdır.

\"Chairman’s Award yarışmanın en büyük ve en son açıklanan ödülüydü.

\"Ödülün açıklanma anı geldiğinde diğer 53 takımla birlikte nefeslerimizi tuttuk ve takım numaramız açıklandığında sevinçten havalara uçtuk.

\"Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155. yılını kutladığı 2018 yılında, ABD’de düzenlenen bu yarışmada, en prestijli ödülü almak bizi çok gururlandırdı.

\"Geçmişten günümüze Darüşşafaka her zaman birikimli, ilerleyen ve geleceği öngören bir eğitim kurumu olmuştur.

\"Darüşşafaka Robot Kulübü’nün de Türkiye’nin ilk robot takımı olması ve her geçen gün yüksek başarılara imza atıyor olması bu savı doğruluyor.

\"Böylesine büyük bir ödülü ülkemize ve Darüşşafaka ailesine getirmekten onur duyuyoruz.

\"Darüşşafaka gençleri ülkemizin ve hepimizin geleceğidir. İleri ama hep birlikte diyerek tüm takımımı kutluyorum.\"

Sultans of Türkiye katılımcısı ve Kulübün halkla ilişkiler sorumlusu Şevval Keskin, bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları STEM bazlı sosyal sorumluluk projelerinin, değiştirdikleri insanların ve toplumda kırdıkları kalıpların kendilerinin aslında robottan daha fazlasını inşa ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Şevval Keskin, \"FIRST dünyasında en prestijli ödül olan Chairman\'s Award, bizlerin teknolojiden aldığımız güçle toplumda bir \'Kelebek Etkisi\' yarattığımızı ve okyanusları geçerek son gücümüzle yaptıklarımızın insanları nasıl da derinden etkilediğini ortaya koyar nitelikte. İçinde bulunduğum üç yıllık Robot Kulübü çalışmaları süresince kendimden bir şeyler vermenin aslında bana daha çok şey kattığını, yapılan fedakarlıkların kendimizi keşfetme yolunda attığımız ilk adım olduğunu ve en önemlisi katıldığımız yarışmalarda robotun bir amaç değil de güçlü arkadaşlıklara, cesur yüreklere ve kocaman kalplere götüren bir araç olduğunu öğrendim\" diyerek robot kulübünde görev almanın yaşamına kattıklarını anlattı.

Darüşşafaka Robot Kulübü Hakkında

Fikret Yüksel Vakfı’nın kurucularından Susan Burchard’ın emekleriyle, 2007 yılında kurulan Darüşşafaka Robot Kulübü, FLL ve FRC olmak üzere iki farklı kategoride yarışıyor. Ortaokul öğrencilerinden oluşan FLL takımı “Panic at Daçka” adıyla; Lise öğrencilerinden oluşan FRC takımı ise “Sultans of Türkiye” adıyla yarışmalara katılıyor.

Darüşşafaka FRC Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”nin şu ana kadarki başarıları:

- Seattle 2009 - Judges Award

- Chicago 2010 - Imagery Award

- Seattle 2011 - Team Spirit Award

- Chicago 2013 - Six wins in ten matches, first backup finalist

- Orlando 2015 – Regional Engineering Inspiration Award

- Carson Division 2015 – First Turkish Veteran team that participated in the Championship

- Off-Season Event in Turkey 2015 – Chairman’s Award

- Second Off-Season Event in Turkey 2016 - Chairman\'s Award

- San Francisco 2017- Chairman\'s Award

- Houston World Champs 2017- Team Spirit Award

- 4th China Robotics Challenge 2017- Inspiration Award

- Third Off-Season Event in Turkey 2017- Finalist & Excellence in Engineering Award

- Istanbul 2018- Judges Award

- Chicago 2018 – Chairman’s Award

FIRST Hakkında:

For Inspiration and Recognition of Science and Technology’nin ilk harflerinden oluşan, kısa adıyla FIRST®, 1989 yılında mucit Dean Kamen tarafından, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir vakıftır. FIRST® gençlere bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. (Fotoğraflı)