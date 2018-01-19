Darüşşafaka Giriş Sınavı 27 Mayıs'ta 21 ilde yapılacak

İstanbul, 19 Ocak (DHA) – Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00\'da Türkiye\'nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.



Neden Darüşşafaka?

Bütün aileler çocuklarının iyi bir eğitim almasını, başarılı olmasını, mutlu yaşamasını, ailesine ve ülkesine faydalı bir birey olmasını ister. Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor. Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılıyor ve onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor. Darüşşafaka Lisesi’ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, çağın gerektirdiği teknolojileri en üst düzeyde kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan, bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.



Darüşşafaka\'da çocuklar çağdaş teknolojiyle donanmış derslik ve laboratuvarlarda, bilgisayar destekli eğitim görür; Tam donanımlı zengin kütüphaneden yararlanır; Türkçeyi ve İngilizceyi doğru ve düzgün kullanmayı öğrenir; Açık/kapalı spor alanlarında basketbol, futbol, voleybol ve badminton oynar; jimnastik yapar; Tiyatro salonunda gösteri izler, gösteri yapar; İstediği, yetenekli olduğu bir müzik aletini çalmayı öğrenir; Sağlık hizmetlerinden yararlanır.

Darüşşafaka Sınav Bilgileri:

Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2018, Salı

Kayıt Bitim Tarihi: 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Sınav Günü: 27 Mayıs 2018, Pazar

Sınav Saati: 10.00

(Adayların saat 09.00’da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.)



Sınav Türkiye’nin hangi illerinde ve hangi okullarda yapılacak?

ADANA - ​Seyhan İsmet İnönü Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi

AĞRI​​ - ​Şeyh Edebali İlkokulu

​ANKARA - ​Namık Kemal Ortaokulu

ANTALYA - Başöğretmen Atatürk Ortaokulu

BURSA - ​​Setbaşı Ortaokulu

DENİZLİ - ​Gazi İlkokulu

DİYARBAKIR - ​Ali Emiri Ortaokulu

ERZURUM - ​İsmetpaşa İlkokulu

GAZİANTEP - ​Abdullah Kepkep İlkokulu

İSTANBUL - ​Darüşşafaka Eğitim Kurumları - ​(0-212) 939 28 00

İZMİR - ​Merkez Halit Bey İlkokulu

KAYSERİ - ​Besime Özdereci Ortaokulu

KONYA - ​Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu

MALATYA - Gazi İlkokulu

MARDİN - 13 Mart İlkokulu

MERSİN - ​İleri Ortaokulu

SAMSUN - ​Merkez Alparslan İlkokulu

SİVAS​ - Behrampaşa Ortaokulu

ŞANLIURFA - ​​Fevzi Çakmak İlkokulu

TRABZON - Cudibey Ortaokulu

VAN ​- ​Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulu

Daha detaylı bilgi için: https://www.darussafaka.org/haberler/2018/darussafaka-sinavi-2018

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