Darüşşafaka, fark attı; Galatasaray Odeabank 72-87 Darüşşafaka Doğuş

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 87-72 kazandı.

Galatasaray Odebank maça Sinan, Göksenin, Schilb, Micov, Pleiss ilk 5'iyle çıktı. Darüşşafaka Doğuş ise Mehmet, Wanamaker, Anderson, Moerman, Semih ilk 5'iyle sahada yer aldı. Galatasaray Odebank, hücumda Schilb ve Pleiss'ın önderliğinde ilk çeyrek sonunda 22-18 öndeydi. İkinci çeyrekte evsahibi Micov'ın sayılarıyla farkı 7'ye çıkarsa (27-20) da Anderson ve Birkan 16. dakikada Daçka'yı öne geçirdi (30-31). Son dakikada Diebler'ın peş peşe bulduğu 6 sayıyla Galatasaray Odebank devreyi 40-38 önde kapadı.

Birkan'ın 3'lükler işi çözdü

Üçüncü çeyrekte savunmalar sertleşti ve iki takımda skor bulmakta sıkıntı çekti. 49-49 eşitlikle geçilen 26. dakikadan sonra 8-0'lık bir seri yakalayan Daçka 5 sayılık üstünlük yakaladı (52-57) ve çeyreği de 56-62 önde bitirdi. Daçka son çeyreğe de Birkan'ın 3'lükleriyle 8-0'lık bir seriyle başladı ve farkı 14'e kadar çıkardı: 56-70. Galatasaray, Sinan'ın sayılarıyla maçı bırakmadı ve 34. dakikada farkı 9'a çekti. Ancak Daçka son 4 dakikada Wanamaker ve Wilbekin'le hücumlardan isabet bulunca maçı da 15 sayı farkla 72-87 kazandı.

Daçka’da Wanamaker, James Anderson ve Wilbekin maçı 15’er sayıyla tamamladı. Galatasaray’da ise Pleiss 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Micov’un 17 sayısı da yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş 9. galibiyetini alırken 5. sırada yer aldı. Galatasaray da 5. yenilgisini tadarak 6. sırada haftayı tamamladı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Önder Yılmaz

Galatasaray Odeabank: Micov 17, Fitipaldo, Tyus 2, Can, Schilb 16, Pleiss 18, Sinan 11, Diebler 6, Göksenin 2

Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin 13, Mehmet 2, Birkan 13, Semih 10, Wanamaker 15, Moerman 13, Anderson 15, Zizic 4

1. Periyot: 22-18 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 40-38 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 56-62 (Darrüşafaka Doğuş lehine)

5 faul alan: Jon Diebler (Galatasaray Odeabank)