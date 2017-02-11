Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe karşısında moral tazeledi

Darüşşafaka Doğuş, üç yenilgiden sonra sahasında Fenerbahçe'yi 72-65 yenerek Euroleague'de umut tazeledi. Daçka ilk çeyreği 10-20 geride kapattıktan sonra hızla toparlandı ve playoff yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Maça Daçka Wanamaker, Bertans, Clyburn, Furkan ve Zizic ilk 5'iyle başladı. Konuk Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Dixon, Bogdanovic, Datome, Kalinic ve Vesely'den oluştu. Fenerbahçe dengeli hücum ederek 7. dakikadaki televizyon molasına 5-11 önde girdi. Daçka Anderson'ın sayılarıyla yanıt verse de Fenerbahçe üstünlüğünü korudu ve Udoh'un son saniye basketiyle çeyreği 10-20 önde kapadı.

İkinci çeyrekte Darüşşafaka Doğuş Wanamaker ve Clyburn'le ısrarla çembere gitti ve farkı yavaş yavaş eritti. 14. dakikada Zizic'in basket faulü sonrası 18-22'le geçilirken 16. dakikada Moerman'ın 3'lüğüyle Daçka farkı ikiye indirdi, Zizic'in turnikesiyle de skoru eşitledi: 25-25.

Son 2 dakikada hücumları daha iyi kullanan Darüşşafaka Wanamaker'ın son saniye üçlüğüyle de devreyi 34-31 önde kapadı.

Daçka'da Zizic etkisi

Daçka ikinci yarıya Zizic'in sahanın her iki tarafında etkili oyunuyla ve sayılarıyla başladı. 25. dakikada Vesely'nin centilmenlik dışı faulü sonrası da 7 sayılık bir fark yakaladı: 40-33. Fenerbahçe Bogdanovic önderliğinde çeyrek sonunu iyi oynayıp skoru eşitledi: 47-47.

Darüşşafaka Doğuş son çeyrekte Zizic ve Bertans'ın sayılarıyla yine 5 sayılık bir fark (52-47) yakalasa da Fenerbahçe rakibini bırakmadı: 52-52. Clyburn'ün üst üste iki üçlüğüyle Daçka 35. dakikada yeniden 5 sayılık bir avantaj sağladı: 58-53. Karşılıklı boş hücumlardan sonra bitime 3 dakika kala Moerman'ın üçlüğü farkı Darüşşafaka Doğuş lehine 7'ye çıkardı: 62-55. Sert savunmaların ardından Wanamaker, Vesely'nin üçlük atış sırasında yaptığı faulden sonra iki serbest atışı sayıya çevirdi ve son 1.11'e Daçka 7 sayı önde girdi: 66-59. Karşılık top kayıpları sonrası 38.3 saniye kala Bogdanovic'in iki faulüyle fark 5'e indi: 66-61. Bertans çizgide şaşırmadı ve farkı tekrar 7'ye çıkardı: 68-61. Son dakika içindeki faul savaşını iyi değerlendiren Daçka soğukkanlılığını korudu ve maçtan da 72-65 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş 72 -65 Fenerbahçe

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 12, Clyburn 20, Bertans 8, Furkan Aldemir 2, Zizic 14, Anderson 8, Birkan Batuk, Moerman 8, Mehmet Yağmur, Harangody

Fenerbahçe: Ali Muhammed 14, Bogdanovic 18, Datome 2, Kalinic 6, Vesely 5, Antic 3, Udoh 14, Nunnaly 3, Sloukas

1. Periyot: 10-20

Devre: 34-31

3. Periyot: 47-47

5 faulle çıkan: 38.49 Vesely (Fenerbahçe)