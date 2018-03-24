Darüşşafaka, Avrupa Kupası'nda finalde!

İSTANBUL,(DHA)

7DAYS Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Almanya\'nın Bayern Münih takımını deplasmanda 87-83 yenen Darüşşafaka, seride durumu 2-0\'a getirerek finale yükseldi.

Audi Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip; ilk periyodu 22-17, ilk yarıyı ise 44-41 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında oyunu domine eden temsilcimiz, 3\'üncü periyodu 69-64, maçı da 87-83 kazanarak 7DAYS Avrupa Kupası\'nda finale yükseldi.

Darüşşafaka serinin ilk maçını Volkswagen Arena\'da 76-74 kazanmıştı.