T24 LogoT24 Logo
Spor

Darüşşafaka, ALBA Berlin'i ağırlayacak

İSTANBUL, (DHA) 7DAYS Avrupa Kupası E Grubu 3'üncü hafta müsabakasında Darüşşafaka yarın saat 20:15'te Almanya ekibi ALBA Berlin ile kozlarını paylaşacak

16 Ocak 2018 12:26

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası E Grubu 3\'üncü hafta müsabakasında Darüşşafaka yarın saat 20:15\'te Almanya ekibi ALBA Berlin ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Volkswagen Spor Salonu\'nda oynanacak.
İlk turda A Grubu\'nu lider bitiren temsilcimiz, Top 16 turunda yer aldığı E Grubu\'nda çıktığı ilk 2 maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. David Blatt\'in öğrencileri, ligde ise çıktığı 15 maçta 9 galibiyet elde ederek ligin ilk yarısını 5\'inci sırada tamamladı.
Deplasman ekibi ALBA Berlin ise ilk turda C Grubu\'nu 3\'üncü sırada tamamlarken, Top 16 E Grubu\'nun ilk maçında Gran Canaria\'ya 100-81 mağlup oldu, 2\'nci maçta ise Galatasaray Odeabank\'ı 95-62 yendi.
İki takım bu maçla birlikte tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA 7DAYS Avrupa KupasıGrubuDarüşşafakaAlmanyaALBA BerlinMücadele Volkswagen Spor SalonuTopDavid BlattDeplasmanGran CanariaGalatasaray Odeabank

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24