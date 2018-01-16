Darüşşafaka, ALBA Berlin'i ağırlayacak

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası E Grubu 3\'üncü hafta müsabakasında Darüşşafaka yarın saat 20:15\'te Almanya ekibi ALBA Berlin ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Volkswagen Spor Salonu\'nda oynanacak.

İlk turda A Grubu\'nu lider bitiren temsilcimiz, Top 16 turunda yer aldığı E Grubu\'nda çıktığı ilk 2 maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. David Blatt\'in öğrencileri, ligde ise çıktığı 15 maçta 9 galibiyet elde ederek ligin ilk yarısını 5\'inci sırada tamamladı.

Deplasman ekibi ALBA Berlin ise ilk turda C Grubu\'nu 3\'üncü sırada tamamlarken, Top 16 E Grubu\'nun ilk maçında Gran Canaria\'ya 100-81 mağlup oldu, 2\'nci maçta ise Galatasaray Odeabank\'ı 95-62 yendi.

İki takım bu maçla birlikte tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak.