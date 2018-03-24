Darüşşafaka, 7Days EuroCup'ta finalde!

7DAYS Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını deplasmanda 87-83 yenen Darüşşafaka, seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.



Audi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip; ilk periyodu 22-17, ilk yarıyı ise 44-41 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında oyunu domine eden temsilcimiz, 3'üncü periyodu 69-64, maçı da 87-83 kazanarak 7DAYS Avrupa Kupası'nda finale yükseldi.

Daçka’da Scottie Wilbekin 41 sayıyla maçın yıldızı oldu. Scottie Wilbekin maçta 10 üçlük kaydederken hem EuroCup’ta bir maçta en çok üçlük kaydeden hem de bir maçta en çok sayı atan oyuncu olmayı başardı. Wilbekin’in elde ettiği 44 ‘index’ puanı da EuroCup yarı finaller rekoru olarak tarihe geçti.



Darüşşafaka serinin ilk maçını Volkswagen Arena'da 76-74 kazanmıştı. (DHA)