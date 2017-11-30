Darüşşafaka - Eskişehir Basket: 90-83

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8\'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka sahasında Eskişehir Basket\'i 90-83 yendi.

Volkswagen Arena\'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Eskişehir Basket, ilk periyodu 23-22, ilk yarıyı ise 42-39 önde tamamladı. 3\'üncü periyotta da farkı açmaya devam eden deplasman ekibi, final periyoduna 67-56 üstün girdi. Son periyotta vites artıran Darüşşafaka, 23-12\'lik seri ile 79-79\'luk eşitliği yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde de etkili oyununu sürdüren Daçka, sahadan 90-83 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Darüşşafaka ligdeki 5\'inci galibiyetine uzanırken, Eskişehir Basket 3\'üncü mağlubiyetini almış oldu.