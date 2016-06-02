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Spor

Darüşşafaka Doğuş'un yeni hocası David Blatt

Darüşşafaka Doğuş'da başantrenörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı David Blatt getirildi.

02 Haziran 2016 01:23

Başantrenör Oktay Mahmuti ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Darüşşafaka Doğuş, takımın başına ABD'li çalıştırıcı David Blatt'i getirdi. Kulüpten yapılan yazılılı açıklamada tecrübeli başantrenör ile iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Blatt, Maccabi Tel Aviv ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers'ı çalıştırmış, ancak Lebron James ile anlaşamayınca görevinden ayrılmıştı.

 

David Blatt kimdir?

 

Cleveland Cavaliers'ı geçen sezon NBA finaline taşıyan 57 yaşındaki Blatt, basketbol tarihinde önemli bir yere sahip.

David Blatt, kariyerinde milli takım ve kulüpler düzeyinde Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat madalyası kazanan altı antrenörden biri.

Blatt, ülkemizde Anadolu Efes'i de çalıştırmıştı.

 

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