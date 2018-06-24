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Darülaceze sakinleri oylarını kullandı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI  ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Okmeydanı'ndaki  Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı

24 Haziran 2018 15:34

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI  ve 27\'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Okmeydanı\'ndaki  Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı.
Darülazece sakini yaklaşık 350 kişi Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı.  Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.
Oy kullanma işinin sorunsuzca devam ettiğini belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci,  \"Vatandaşın fiziki durumu ne olursa olsun, milletine ve ülkesine karşı olan görevini yapmak için günün erken saatinde burada oy verme görevini gerçekleştiriyor. Gayet güzel bir şekilde geçiyor. Bütün sakinlerin oy vermek için çaba sarf etmeleri bizi memnun ediyor. Burada yüzde yüze yakın oy kullanılacaktır. Burada her siyasi görüş kendini rahatça temsil edebiliyor. Kimsenin burada oy kullanılmasına müdahale olmaz. Ama engelli olan arkadaşların oy vermesine de yardımcı olmak görevimiz. Burada 510 kişi kalan 350 civarında da oy kullanacak olan var.  Oy kullanma becerisini tıbbi heyet belirliyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

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