Darphane'nin altın üretimi arttı

Darphane'nin altın üretimi fiyatlardaki rekor düşüşe karşın yüzde 40'a yakın arttı.



Geçen yılın tamamında piyasaya sürdüğü Cumhuriyet altını sayısı 10 milyon 783 bin 800 olan Darphane'nin bu yıl piyasaya sürdüğü altın sayısı daha yılın yarısında 2012 yılı rakamlarını aştı.

Darphane'nin yıl başından 13 Haziran tarihine kadar piyasaya sürdüğü Cumhuriyet altını sayısı 14 milyon 181 bin 766 oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Darphane'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Cumhuriyet Altını miktarı 10 milyon 783 bin 800 adet oldu.

Bu altınların 7 milyon 949 bin 520 tanesi çeyreklik, 1 milyon 209 bin 20 tanesi yarımlık, 1 milyon 480 bin 428 tanesi birlik, 143 bin 406 tanesi ikibuçukluk, bin 426 tanesi de beşlik olarak piyasaya sürüldü.

Bu yıl piyasaya sürülen altın miktarı ise fiyatlardaki düşüşe bağlı olarak yüzde 40'a yakın oranda artış gösterdi. Darphane yıl başından bu yana piyasaya 14 milyon adedin üzerinde Cumhuriyet altını verdi.

Bu altınların 10 milyon 797 bini çeyrek, 1 milyon 438 bin 990'ı yarım, 1 milyon 747 bin 872'si birlik, 196 bin 974 tanesi ikibuçukluk, 930 tanesi de beşlik olarak gerçekleşti.



Altınların yarısı çeyrek



Darphane'nin yıl başından 13 Haziran'a kadar geçen süre içerisinde piyasaya verdiği Cumhuriyet altını miktar bazında 39 tonu geçti.

Geçen yıl 31 tondan fazla piyasa altın süren Darphane, bu yıl bu rakamı daha yılın yarısı dolmadan 8 tondan fazla artırdı.

Bu yıl piyasaya sürülen altınların yaklaşık yarısı, yani 19 tona yakın bir kısmı çeyrek altın olarak verildi.

Yarım altınların ağırlığı 5 tonu bulurken, birlik olanlar 12 tonu, ikibuçukluklar da 3 tonu geçti. Beşlik altın miktarı da 32 kilogramı aştı.