Darphane'nin altın üretimi 16 yılın en düşük seviyesinde

Darphane, geçen yıl basımını gerçekleştirdiği 7 milyon 177 bin 348 adet Cumhuriyet altını ile son 16 yılın en düşük üretimini gerçekleştirdi.

Altında fiyatların 2016 boyunca rekor üstüne rekor kırması, fiyatları Cumhuriyet altınında 900 liraya, yarım altında 442 liraya, çeyrek altında ise 221 liraya taşımıştı. Gram altındaki rekor fiyatlar, geçen yıl Darphane'nin üretimine de yansıdı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre, 2016'da altın üretiminde 2015'e göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 48 ve 2013'e göre de yüzde 74 düşüş oldu.



2001'den itibaren altın üretim rakamlarına bakıldığında da, geçen yıl piyasaya verilen altın miktarı 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

25 tona yakın altın üretildi

Verilere göre, Darphane'nin 2015'te 7 milyon 476 bin 907 adet olan üretimi geçen yıl 7 milyon 177 bin 348 adede geriledi. Darphane'nin 2016'da ürettiği altınların toplam ağırlığı da 24,8 ton oldu.



Darphane'nin altın üretimi, Eylül 2016'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 bin 129 artarken, Temmuz 2016'da ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81'lik azalış kaydetti.



Geçen yıl adet bazında en çok artışın yaşandığı ay ise 1 milyon 113 bin 128 adetle aralık oldu.

Altının gramı 147 liranın üzerinde

Serbest piyasada dün 143,4 liraya kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçen gram altın, günü yüzde 2,7 artışla 147,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 148 liranın üzerini test etti ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesi olan 147,4 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor.