Darphane'nin altın üretimi 15 yılın en düşük seviyesinde

Darphane'nin 2015’te ürettiği altın miktarı 7,5 milyon adetle son 15 yılın en düşük seviyesini gördü.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Darphane 2015'te ağırlığı 21,6 tonu bulan 7 milyon 476 bin 907 adet altın üretti. Elindeki altını tutan vatandaşlar bu sene darphaneye çok iş bırakmadı.

Üretimin 7 milyon 175 bin 512'sini ziynet, 301 bin 395'i sikke altın oluşturdu. Geçen yıl gerçekleştirilen altın üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 46,2 düşüş gösterdi.

Geçen yıl adetsel olarak en fazla üretim 5 milyon 457 bin 60 ile çeyrek altında gerçekleşirken, söz konusu dönemde 799 bin 710 adet yarımlık, 842 bin 265 adet birlik, 74 bin 896 adet iki buçukluk, bin 581 adet beşlik ziynet altını üretildi.

Yıllar itibariyle altın üretimi

Yatırımlarda halk arasında "güvenli liman" olarak görülen altın talebine yıllar itibarıyla bakıldığında, 2001 yılında 8 milyon 614 bin 797, 2002'de 9 milyon 793 bin 287, 2003'te 16 milyon 307 bin 280, 2004'te 15 milyon 896 bin 470, 2005’te 17 milyon 464 bin 39, 2006’da 17 milyon 276 bin 902 adet olmuştu. Üretim 2007 yılında 18 milyon 945 bin 616, 2008'de 16 milyon 649 bin 372, 2009 yılında 9 milyon 919 bin 599, 2010’da 11 milyon 187 bin 309, 2011’de 15 milyon 300 bin 350, 2012’de 12 milyon 657 bin 28 adeti bulurken, 2013’te 27 milyon 711 bin 482 adet ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

2014 yılında ise üretim yarı yarıya azalarak 13 milyon 892 bin 991 adete gerilemişti.

Bu şekilde bakıldığında geçen yıl altın üretimi, 2001 ekonomik krizi ile 2008'in son döneminde başlayan küresel krizin Türkiye'de etkilerinin görüldüğü 2009'da piyasaya verilen altın miktarının da gerisinde kalarak son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.