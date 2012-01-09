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Ekonomi

Darphane'den çeyrek altına alternatif üretim

Çeyrek altına alternatif standart dışı yeni ürünlerin ortaya çıkması nedeniyle piyasada regülasyon ihtiyacı duyan Darphane, yine 22 ayar 1 ve 0,5 gram ağırlığında yuv

09 Ocak 2012 02:00


T24 - Çeyrek altına alternatif standart dışı yeni ürünlerin ortaya çıkması nedeniyle piyasada regülasyon ihtiyacı duyan Darphane, yine 22 ayar 1 ve 0,5 gram ağırlığında yuvarlak altınlar üretecek.

Kuyumcu odalarının "halkın küçük tasarruflarını yapamaz, çeyrek altın gibi küçük hediyeleri alamaz hale gelmesinden dolayı daha düşük gramajlı takı altınların üretilmesi ve bu tür takı altınların belli bir disiplin ve şekilde olması gerektiği, aksi takdirde sektör mensuplarının kendi tasarruflarına göre farklı şekil ve gramajlarda ürünler üretmesinin karışıklığa, tüketici mağduriyetine ve kamuoyunda Cumhuriyet altınına olan güvenin zafiyetine sebep olacağı, bu nedenle takı ihtiyacını karşılamak üzere 1 ve yarım gramlık altın üretilmesi" talebini dikkate alan Darphane harekete geçti.

Darphane, kuyumcu odalarından gelen yoğun talep üzerine yılın sonuna doğru piyasaya yeni ürünler sunacak.

Darphane Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düğün, nişan, sünnet ve doğum gibi özel günlerde takı amaçlı kullanılmak üzere önce "çeyreğin yarısı" daha sonra ise Darphane güvencesinde 1 ve yarım gramlık altın üretilmesi yönünde talepler geldiğini anlattı.

Milli hatıra altın olan Cumhuriyet altınlarına ilave ya da bu algıyı verecek ürünler yapmayı arzu etmediklerini, ancak sektörden gelen taleplere de cevap verilmesi ve bu ihtiyacın vatandaşın mağdur edilmesine meydan vermeyecek şekilde güvenli ve bir disiplin altında karşılanmasının zorunluluk olduğunu belirten Parmaksız, şunları kaydetti:

Meskük ve ziynet olmak üzere iki grupta ve 10 çeşit olarak üretilen milli hatıra altınımız olan Cumhuriyet altını dışında, halkın eğilim ve beklentilerini karşılayacak nitelikte, daha çok hediye ve takı amaçlı kullanılmak üzere bir ve yarım gramlık yeni bir altın üretmeyi planlıyoruz. Bu üretim için gerekli yatırımın ödeneği bütçeye konuldu. Böylelikle milli hatıra altınımız olan Cumhuriyet altınlarının standardını bozmadan piyasaya yeni ürünler vermiş olacağız.


Ürünlerin adı henüz belli değil

Sadettin Parmaksız, söz konusu altınların tasarımı konusunda sanatçıların yoğun çalışma yürüttüğünü, bu konuda tüm tarafların görüş ve katkılarını aldıklarını, bir ve yarım gramlık yeni ürünlerin de Cumhuriyet altını ayarında, üzerinde ağırlığının ifade edilecek şekilde ve takı amaçlı kullanılacağından yuvarlak tasarlandığını bildirdi.

Cumhuriyet altını üretimi ve dağıtımında olduğu gibi kuyumcu sektörünün talebi üzerine üretim yapmayı planladıklarını kaydeden Parmaksız, Altın Borsası'nda işlem görmüş standart en az 1 kiloluk külçe altınlarını getiren kuyumculara 1 veya yarım gram 22 ayar altın basımı yapılacağını anlattı.

Parmaksız, ayarı, ağırlığı ve kalitesi Darphane güvencesinde olacak yeni ürünlerin adının henüz beli olmadığını bildirdi.


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