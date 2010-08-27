-DARPHANE'DEN "BASKETBOL" HATIRA PARASI ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2010 FIBA Dünya Şampiyonasının anısına 925 ayar gümüş hatıra para satışa sunacak. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Ağustos–12 Eylül 2010 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2010 FIBA Dünya Şampiyonasının anısına basılacak gümüş hatıra para, 28 Ağustos 2010 tarihinde satışa sunulacak. 925 ayar gümüş, 38,61 mm çapında, ve 31,47 gram ağırlığında olan kenarı tırtıllı hatıra paradan maksimum 3 bin adet basılacak. Hatıra paranın satış fiyatı ise 50 Türk Lirası olacak.