Darphane piyasaya 4 ton altın sürecek

Piyasadaki altın sıkıntısına karşı Darphane hareket geçti. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü piyasaya 4,043 ton altın verilecek. Söz konusu altının en geç 16 Temmuz Salı gününe kadar piyasaya sürüleceğini belirtiliyor.

Uluslararası piyasalarda onsu bin 900 dolarları gören altın, düşüşe geçerek bin 200 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Uluslararası piyasalardaki düşüş iç piyasaya da yansımış, nisan ayında çeyrek altının fiyatları 120 küsur liralara kadar inmişti.

Ancak fiyatlardaki düşüş ile düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerin altına olan talebi artımasıyla fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Şu aralar çeyrek altın 150-160 lira arasında alıcı buluyor.