-Darphane işçileri, greve çıkıyor ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Hazine Müsteşarlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde çalışan 220 işçi greve çıkıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Darphane işçilerinin örgütlü olduğu Basın-İş'in yaklaşık 10 aydır kamu işveren sendikası ile yürüttüğü toplu iş görüşmesi müzakerelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Basın-İş grev kararı aldı. Sendika, grev kararını 25 Ekim Salı günü iş yerine asacak. Konuya ilişkin bilgi veren Basın-İş Genel Başkanı Yakup Akkaya, Darphane işçilerinin ücretlerinin günün koşullarına ve Darphane'nin karlılığına göre çok düşük olduğunu söyledi. Çalışanların, altın ve kıymetli evrak basımında çalıştığını ama ürettiğinin karşılığını alamadığını savunan Akkaya, işverenin, hükümet ile Türk-İş arasında yapılan protokol anlaşması çerçevesinin dışına çıkamayacaklarını bildirdiğini kaydetti. Akkaya, şöyle devam etti: ''Bizim niyetimiz illa ki greve çıkmak değil. Biz, hakkımız olanı istiyoruz. Darphane işçisi zam istemiyor, maaşlarının güncellenmesini istiyor. Bunun için işverenle tekrar görüşmeye hazırız. Grev kararını asmadan önce tekrar işverenle görüşmek için randevu talep ettik. Ancak anlaşmaya varamazsak, grev kararını astıktan sonra 60 gün içinde, 6 gün önceden haber vererek greve gideceğiz ama 60 günlük süreyi sonuna kadar kullanmayı düşünmüyoruz.'' Akkaya, Darphane çalışanlarının 23 Haziran 1988 yılında greve gittiğini ve bu grevin 18 Ekim 1988'de sonlandırıldığını anlattı. Grev sürecinde hükümetin bozuk para bastırmak için Meksika Darphanesi ile anlaştığını ifade eden Akkaya, ''1988'de Darphane'deki grev döneminde hükümet bozuk paraları Meksika Darphanesi'nde bastırmıştı. Uluslararası örgütlerin araya girmesiyle Meksikalı işçiler de bize destek için iş bırakmıştı. Bunun ardından anlaşmaya varılmış ve grev sona ermişti'' diye konuştu.