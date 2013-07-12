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'Darphane grevi pasaportu da etkileyecek'

Darphane işçilerinin 4 gün önce başlattıkları grev devam ediyor

12 Temmuz 2013 10:40

Darphane işçilerinin 4 gündür sürdürdüğü grevden, altının yanı sıra pasaport ve ehliyet gibi resmi belgelerin de etkileneceği öne sürüldü.
 
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; grev nedeniyle çeyrek altın karaborsaya düştü. 135 liraya kadar inen çeyrek altının, karaborsada 152 liraya satıldığı belirtildi.

Sendika Temsilcisi Turgut Çetin, altın üretimi dışında sigara, alkol gibi ürünlere takılan bandrollerin ve pasaport, ehliyet gibi resmi belgelerin de darphanede üretildiğini söyledi.

Çetin, kurumda 1 hafta yetecek kadar bandrol kaldığını iddia etti.

Şartları kabul edilene kadar grevi sürdüreceklerini dile getiren Turgut Çetin, “Eğer şartlar düzeltilmezse ülke olarak birçok resmi işte sıkıntı yaşanabilir” diye konuştu.

Altın üretiminin devam edebilmesi için Mart ayından bu yana darphanede vardiya sistemine geçildiğini belirten Çetin, “Yeni işçi almadılar. Onun yerine kurum bünyesinde kim varsa altın üretimi için kullandılar. Çaycıyı da, şoförü de üretime dahil ettiler” dedi.

20 yıldır darphanede onarım işçisi olarak çalıştığını belirten İbrahim Kılıç ise 6 ayda kapasitenin çok üzerinde üretim yaptıklarını söyledi.

Kılıç, “Bir işçi her işi yapabilir mantığıyla işletmecilik yapıyorlar. Bir gün altın üretiminde bir gün kâğıtta çalıştırıyorlar. Ortalama 1500 lira maaş ödemesi yapıyorlar. Maaşlarımızı 2000 lira yapsınlar istiyoruz” dedi.

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