Darphane grevi ehliyet ve pasaportun yanı sıra içki ve sigarayı da vuracak!

İnan Ketenciler

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çıkılan grev 5. gününde de devam ediyor. Piyasalarda etkisini hissettirmeye başlayan grev nedeniyle çeyrek altın karaborsaya düştü. 135 liraya kadar inen çeyrek altın, karaborsada 155 liraya kadar alıcı bulmaya başladı.

TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, grev kararının sadece altın fiyatlarını etkilemeyeceğini belirterek, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve evlilik cüzdanı gibi resmi belgelerin yanı sıra, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerdeki bandrollerin de darphanede üretildiğinin altını çizdi.

Grevle ilgili T24’e konuşan Büyükkucak, darphanedeki bozuk para, resmi belge ve bandrol stoklarının bir hafta içinde tükeneceğini söyleyerek, grevin etkilerinin gündelik hayatın tüm alanlarında etkisini göstereceğini belirtti.

‘İşçidir, her işi yapar’ deniyor

Basın-İş Sendikası’nın grev kararında maddi sebeplerden çok çalışma şartlarının etkili olduğunu ifade eden Büyükkucak, Saadettin Parmaksız’ın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne atandığı 2011 yılından itibaren, işçilerin ceza mahiyetinde vardiya sistemiyle çalışmaya zorlandığını, “İşçi her işi yapar” mantığıyla esas işlerinden farklı işlerde çalıştırıldığını ifade etti.

İşe giriş ve çıkışlarda uygulanan aşırı güvenlik önlemlerinin çalışanların psikolojisini bozduğunu öne süren Büyükkucak, işçilerin maruz kaldığı kimyasal maddelerin meslek hastalıklarına yol açtığını söyledi. Büyükkucak, meslek hastalığı nedeniyle tedavi gören işçilerin, hastane dönüşünde işyeri hekimi tarafından sorgulandığını iddia etti.

Büyükkucak grevde maddi gerekçelerin de etkili olduğunu ifade ederek, “Yoksulluk sınırının 3 bin lira olduğu bir ülkede, 15 yıllık bir işçinin bin 500 liraya yakın maaşı, hele ki çalışanların yaptığı işin sorumluluğuyla karşılaştırıldığında, oldukça düşük kalıyor” diye konuştu.

‘Sendika temsilcileri darphaneye alınmadı’

Grev kararının 60 gün önce alındığını hatırlatan Büyükkucak, işverenin bu süre boyunca sendika temsilcileriyle masaya oturmaya yanaşmadığını belirtti. Büyükkucak, sendika temsilcilerinin işçilerle görüşmesine de izin verilmediğini iddia ederek, “Grev kararını Basın-İş Sendikası tek başına vermedi. Sendika temsilcileri, işçilere fikrini sordu ve bütün işçiler başka çareleri kalmadığı için grev yoluna gitti” dedi.

‘İşçiler kovulmakla tehdit edildi’

Büyükkucak, “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde çalışan 257 işçi grevde. Bazı işçilere ‘grevi bırakmaları halinde işlerini kaybetmeyeceği’ söylendi. İşçileri greve devam etmeleri halinde kovulmakla tehdit ediliyor. İşçiler anayasal haklarından vazgeçmeye zorlanıyor. Türk Hava Yolları’nın Hava-İş Sendikası üyelerine yaptığı uygulamalarının benzeri burada uygulanıyor” ifadelerini kullandı. Büyükkucak, Basın-İş’in daha önce özel sektördeki bazı fabrikalarda benzer grevlere gittiğini ve 3 gün içinde olumlu sonuç alındığını belirterek, “1 hafta içinde ya olumlu sonuç alacağız, ya da grev yasadışı bir biçimde kırılarak, yeni işçi alımıyla üretim devam edecek” şeklinde konuştu.