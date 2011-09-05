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Ekonomi

Darphane çeyrek altın yetiştiremiyor

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tasarruf için vatandaşların rağbet ettiği çeyrek altın, talebe yeterli gelmiyor.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tasarruf için vatandaşların rağbet ettiği çeyrek altın, talebe yeterli gelmiyor. Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, ons fiyatı bin 896 dolara çıkan altının rekora doymadığını söyledi.  
  

4 yıldır fiyatı sürekli artan altının bu yükselişini sürdürmesini beklediklerini belirten Özhüsrev, “Tahminim, bu yılın sonunda altının onsunun 2 bin doları bulacağı yönünde. Gelecek yıla ne olacağını tahmin etmek zor” dedi.


Bayramın ardından düğün sezonunun yeniden başladığını belirten Özhüsrev, piyasada bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.


Altındaki yükseliş dolayısıyla vatandaşların altın tasarrufu yaptığını bildiren Özhürsev, şu bilgileri verdi:


“Darphane fazla çeyrek altın basmıyor. Biraz sıkıntı çekiyoruz. Darphane de yetiştiremiyor. Bütün Türkiye'ye mal vermek zorunda. Taleplere yetişemiyorlar. Tasarruf yapmak isteyen vatandaş çeyrek altın istiyor. Ondan dolayı sıkıntımız var. Müşteri istiyor, veriyoruz ama yetmiyor. Bir gramlık altın da var. Ama çeyrek altın karşısında o fazla rağbet görmedi. Çeyreğin yerini tutmadı. Yarım altın ve Cumhuriyet altını da talebe yeterli değil. Sıkıntı var.”

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