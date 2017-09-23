"Darphane basmıyor, gri pasaport verilmiyor"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yurt dışına çıkarken, bürokrat, sporcu ve akademisyen gibi farklı meslek sahiplerinin görevleri süresince kullandıkları gri pasaportların verilmemesi nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur olduğunu ileri sürdü. Takan, darphanenin pasaportları basmadığını ifade etti.

Ahmet Takan'ın "Darphane gri pasaport basmıyor" başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2017) yazısı şöyle:

OHAL hayatından normal hayata geçebilecek miyiz?.. Normalleşme ne zaman olur?.. Ankara'da farklı senaryolar konuşuluyor. Terör bölgesini kapsayacak kısmi OHAL ağırlıklı olarak konuşulmaya başlandı. Ancak, dediğim gibi sadece konuşuluyor...

OHAL çerçevesinde had safhada pasaport sıkıntısı yaşıyoruz... Yeşil pasaport sahibi ve yakınları yurt dışına seyahat etmek istediklerinde ilgili kamu kurumundan izin yazısı alması gerek. Bürokrasinin ağır çarkları vatandaşı inim inim inletiyor. Kurban bayramı öncesinde HAC vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a giden yeşil pasaport sahibi tanıdıklarımın iki satır yazı almak için neler çektiğine yakından şahit oldum. Canlarından bezdirildiler!.. Bunun yanında bir de "gri pasaport" olarak bildiğimiz hizmet damgalı pasaport var. Buradaki mağduriyet de giderek artıyor.

Gri pasaport ne demek?.. Kimlere verilir?..

5682 sayılı pasaport kanununun gereğince, yurt dışına devlete türlü hizmet için gidenlere, sadece görev sürelerini kapsayacak süre için verilen, yeşil pasaport gibi bir çok ülkede vize almaya gerek duymaksınız girme imkânı tanıyan pasaport türüdür. Görev pasaportu olması sebebiyle şahsi iş, ya da tatiller için alınamaz.

Yurt dışına çıkarken, bürokrat, sporcu ve akademisyen gibi farklı meslek sahiplerinin görevleri süresince kullandıkları gri pasaportların verilmemesi nedeniyle çok sayıda kişi mağdur oluyor.

Gri pasaportla gidecekleri ülkeye vizesiz girebilen, özellikle AB projelerinde yer alan öğrenciler ve sporcular da yeni pasaport verilmemesi nedeniyle bordo (hususi) pasaport alıp, gidecekleri ülkeye göre vize başvurusunda bulunmak zorunda kalıyor. Katılacağı etkinliklere kısa süre bulunan kişiler ise gidememe durumuyla karşı karşıya kalıyor. Canhıraş bir şekilde emniyet müdürlüklerine giderek sorunu çözmeye çalışan vatandaşlar ise kapıdan dönmeden önce ilgililerden şu cevabı alıyor, "darphane gri pasaport basmıyor." Bu da nereden çıktı? Olur mu öyle şey?.. Oluyor işte günümüzün Türkiye'sinde. Vatandaşa mantıklı ve makul bir neden açıklayabilen var mı? O da yok... Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü 81 il Emniyet Müdürlüklerine şöyle bir yazı gönderdi;

"Bilindiği üzere, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce üretimi yapılan pasaport defterleri Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı'na gönderilmekte olup, burada kişiselleştirme işlemleri yapılarak vatandaşlarımıza gönderilmektedir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce hizmet damgalı e-pasaport temin edilemediğinden, hizmet damgalı pasaport müracaatında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemek için ikinci bir talimata kadar umuma mahsus pasaport müracaatına yönlendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim."

Şimdi şöyle bir düşünün. Bir okuldan, öğrenci heyeti yurt dışında bir programa katılacak. Okul müdürünün gri pasaportu var. Ona sorun yok diyelim. Pasaportunun da görev süresinin uzatıldığını kabul edelim. Öğrencilere gri pasaport verilmiyor. Neden? "Darphane basmıyor..." Öğrenciler tek başlarına hususi pasaportun peşine düşsün. Sonra, ilgili ülkenin Büyükelçiliğinin kapısının önünde yatsınlar, vize alabilmek için. Seyahatin başlayacağı süreye kadar vizeyi aldılar aldılar. Alamadılar yandılar.. Diğer alternatif ne?.. Okul müdürü, öğrencileri Türkiye'de bırakıp, tek başına o ülkeye gitsin!..

"Vesayet"ten şikayet ettiler; kralını getirdiler...

"Bürokratik oligarşi" diye ağlıyorlardı. İktidarlarında imparator oldu!..