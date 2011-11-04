-Darphane 58 ton üretimle rekora koşuyor İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Türkiye'de 86 yıllık geçmişe sahip Cumhuriyet altını, tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti kağıt paralarını geride bırakırken, vatandaşların yatırım ve özel günlerde takı amaçlı tercihlerinde ilk sıralardaki yerini de bugüne kadar korumayı başardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına mahsus Ekim 1925'de basılan ilk Cumhuriyet beş liralık altın bugünkü standardına 1951'de kavuşurken, günümüzde altın fiyatlarındaki yükselişe karşın bu yılın 10 aylık bölümünde 58 ton olan üretim, tüm zamanların rekoruna koşuyor. Cumhuriyet altınları, ziynet ve meskük olmak üzere 2 türde, 10 ayrı çeşit olarak üretiliyor. Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için Ata Lira olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor. -Altının kalbine giden yolculukta büyük güvenlik...- Darphane'de altının döküldüğü noktaya ulaşabilmek için 5 noktada güvenlikten geçiliyor. Bu kontrol noktalarında metale duyarlı dedektörlerden temiz olarak geçme şartı bulunuyor. Bu nedenle metalden arındırılmış özel giysi ve ayakkabı ile atölyeye girilebiliyor. Atölye çalışanları ile atölyeye girmesine izin verilenler bu kurallara ''harfiyen'' uymak zorunda. 400'e yakın kişinin çalıştığı Darphane'de 24 ayar altın, döküm ve ocaklarda eritilerek 22 ayara getiriliyor. -''Altın hareketlendiğinde biz de hareketleniriz''- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, altın fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi durumunda Darphane'deki üretimin arttığına işaret ederek, ''Stabil kaldığı sürece bizim çok fazla işimiz olmaz. Altın hareketlendiğinde biz de hareketleniriz. Bizim üretimimiz fiyat dalgalanmalarında artar'' diye konuştu. -Kuyumculara çeyrek altın yetişmediği iddiası- Sadettin Parmaksız, ''kuyumculara çeyrek altın yetişmediği'' iddiasıyla ilgili, Darphane'nin üretim rakamları ile piyasanın kendilerinden aldığı Cumhuriyet altını rakamlarının örtüşmediğini belirterek, şunları kaydetti: ''Cumhuriyet altını üretim talebinde meydana gelebilecek dalgalanmalara daima hazırlıklı oluruz. Darphane'nin haftalık ortalama 1,5 tonluk çalışması kapasitesi var. Bu yıl özellikle ikinci altı aylık dönemde olağanüstü bir talep geldi. Hazırlıklarımız çok iyi olduğu için Ramazan ayına gelene kadar hiçbir gecikme yaşamadık. Normalde vatandaş salı günleri bize emanetini bırakır, perşembe günleri de teslim alır. Bu olağanüstü talepten dolayı ağustos ayı içerisinde sıkışmalar oldu. Bu da hem talep artışından hem de yaz aylarındaki yıllık izin kullanımlardan kaynaklandı. Sonuç olarak Salı günü aldığımız altınların teslimi pazartesi veya takip eden pazartesiye sarktı. Vardiyalı çalışmaya, ikinci vardiyaya geçerek bunu aştık. Geçtiğimiz hafta itibariyle normal çalışma düzenine dönüldü. Dolayısıyla gelen talebin karşılanmasında bir sıkıntı yaşanmıyor.''