Darp ettiği doktorun üç çocuğuna burs vererek yargılanmaktan kurtuldu

Van'da özel hastanede görevli doktoru darp ettiği öne sürülen E.Ö., soruşturma aşamasında, doktorun, 3 çocuğa toplam 7 bin lira burs verme şartını kabul ederek, yargılanmaktan kurtuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlıyor. Tehdit, hakaret, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması gibi birçok suçta mağdur ile şüphelileri, savcılık kanalıyla uzlaştıran büro, dava açılmadan dosyanın kapanmasını sağlıyor.

Van'daki özel hastanede doğum yapan eşinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karşı çıkan E.Ö., çocuk doktoru A.K.'yi darp etti. Doktorun şikayeti üzerine E.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, taraflar uzlaşmayı kabul etti. Bunun üzerine dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi.

Doktor, 3 öğrenciye 8 ay boyunca toplam 7 bin lira burs vermesi şartıyla karşı tarafla uzlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Bu talebi kabul eden E.Ö. de 15 Şubat'tan itibaren 3 öğrenciye 7 ay boyunca 300'er, 8'nci ayda da 233'er lira olmak üzere toplam 7 bin lirayı ödeyeceğini taahhüt etti. Tarafların uzlaşmasıyla, E.Ö. yargılanmaktan kurtuldu.





