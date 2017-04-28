Darp edilerek uçaktan çıkartılan doktor, United Airlines'la uzlaştı

ABD'li havayolu şirketi United Airlines, güç kullanarak uçaktan attığı doktor David Dao ile miktarı açıklanmayan bir ödeme karşılığında anlaşmaya vardı. United Airlines’ın imajının yerle bir olmasına yol açan olay sonrası günler süren pazarlıkların ardından tarafların barışçıl anlaşmaya vardığı bildirildi.

haberturk.com'un derlediği habere göre, David Dao'nun avukatları, United Airlines ile anlaşmaya vardıklarını ve mahkemeye gitmeyeceklerini açıkladı.

Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dao, fazla bilet satılan uçaktan inmek istemeyince koridorda sürüklenerek ve darp edilerek uçaktan zorla çıkarılmıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada olay yaratmış, United Airlines’ın imajı büyük darbe almıştı.

İki dişini kaybeden ve burnu kırılan Dao, anlaşma sağlanması üzerine şirkete dava açmaktan vazgeçti. Avukatları, United Airlines’ın Dao’ya ödeyeceği tazminat bedelini gizli tuttu.