Darp edilen şortlu kadına destek eylemi

İstanbul Pendik’te bindiği minibüste şort giydiği için darp edilen Asena Melisa Sağlam'a destek için bir araya gelen kadınlar, protesto eylemi yaptı.

Pendik minibüs son duraklarında akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, şort giydiği için darp edilen Asena Melisa Sağlam'a destek için eylem yaptı. Darp edilen Melisa Sağlam'ın da katıldığı protesto eyleminde ellerinde dövizler taşıyan grup, bir süre slogan attı.

Melisa Sağlam yaptığı açıklamada, “İlk zamanda yanımda olmuşlardı, şimdi de yanımdalar. Daha kalabalığız gün geçtikçe daha çok insan bize destek oluyor. Asena Melisa Sağlam olarak değil bu olayları yaşayanların temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Bu tür olayı yaşayan herkese geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra yaşamamak ümidiyle destek bekliyorum. Erkekler de destek verdi ama bunu kadın kolları düzenlediği için onlar da gelebilirdi, hala gelebilirler. Gelecekte düzenlenecek eylemlere ve desteklere gelebilirler. Biz kadın-erkek ayrımı için değil, erkek tarafından şiddet gördüğümüz için, şiddetin önlenmesi için buradayız.

"Gördüğünüz gibi kararlar sabah alınıp öğlen değiştirilip akşam yürürlüğe konuluyor. Bu nasıl oluyor? Mesela, bu olay ilk bu kadar yaygın değilken adam serbest bırakıldı. Sabah serbest bırakıldı, olay gündeme geldikten sonra, tepki alındıktan sonra tutuklandı. Çoğu insan bu kadar ses getirmenin, ya da bu kadar destek almanın olumsuz yönleri olduğunu söylese de yargı önünde bu kadar desteğin önemini inkar edemeyiz. Peki yargı bu şekilde mi işlemeli, adalet bu şekilde mi işlemeli? Hayır. Keşke bu kadar ses getirmeden, keşke kimse, siz bu kadar olayı bilmeden ben şahısla bunu halledebilecek pozisyonda olsaydım. Kimse kendini böyle afişe etmek istemez. Ben kadar, onun ailesi de benim ailem de hepimiz sizlerce tanındık. Keşke biz de bu davayı gizli yürütüp hakkımızı kazanabilseydik ama böyle işlemiyor. Bu sefer böyle işlememesi için buna artık caydırıcı ceza gelmesi gerek. Devletin bazı şeylere, adaletin bazı şeylere el koyması gerek, bazı şeylerin değişmesi gerek ki biz her zaman bu kadar toplanıp, bu kadar birlik olup, bu kadar gündeme gelmeden bir şeyleri kendi başımıza çözelim. Bunun için gerçek caydırıcı, güçlü ve güvenilir adalet istiyoruz" dedi. (DHA)