Darıca'dan, Suriye'ye 6 TIR dolusu yardım gönderildi

Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, Türk Kızılayı Çayırova Şubesi\'nin öncülüğünde toplanan 6 TIR dolusu gıda yardımı Suriye\'ye gönderildi.

Darıca\'da, Türk Kızılayı Çayırova Şubesi öncülüğünde Ak Parti İlçe Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 6 TIR dolusu gıda yardımı toplanıldı. Darıca Merkez Camii önünde düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak törende yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğunu belirterek, \"İnsanlık dışı saldırılar son bulmalı. Bunun için somut adımlar atılıyor. Gönderilen yardımların sağlıklı bir şekilde Suriye\'ye ulaşmasını ve Suriye\'de yaşanan zulmün son bulmasını diliyorum\" dedi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, \"Burada toplanan yardımlar, önce Gaziantep\'e, oradan da Suriye\'ye gönderilecek. Bu yardımları toplayan değerli Darıcalı işadamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım yardımların Suriye\'nin sınır bölgelerine gönderileceğine ifade ederek, \"Buradan 6 TIR\'lık yardımımız Allah\'ın izniyle Suriye sınırlarına gönderilecek. Bayramdan sonra da bir 6 TIR daha Darıca halkının desteği olacak. Tüm Darıcalılara daha sonrasında Darıcalı işadamlarına ve Ak Parti Darıca İlçe Teşkilatı’na bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç\'in okuduğu duaların ardından TIR\'lar yola çıktı.



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