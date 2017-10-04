T24 LogoT24 Logo
Gündem

Darıca'daki yangında 3 kişi yaralandı, 13 kişi dumandan etkilendi (2)

KAYMAKAM, TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, yangının ardından Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ile birlikte olay yerine giderek apartman sakinlerinden bilgi aldı

04 Ekim 2017 00:18

KAYMAKAM, TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ
Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, yangının ardından Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ile birlikte olay yerine giderek apartman sakinlerinden bilgi aldı. Karaman ve Aydoğan daha sonra hastaneye giderek tedavileri sürenleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kaymakam Karaman, \"Yangın nedeniyle çok üzüntülüyüz. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Yangında zarar gören daire sahibine kaymakamlık vakfından ödenek çıkartıp, her türlü maddi yardımı sağlayacağız. Yaralılarımıza Allah\'tan acil şifa dileriz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYMAKAM TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ Darıca KaymakamıKaramanEmniyet Müdürü Hasan AydoğanKonuylaKaymakam KaramanTekYangındaYaralılarımıza AllahFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24