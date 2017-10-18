Darıca'da metro için istimlak yapılmasına tepki

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi\'nde yaşayanlar, Darıca ile Gebze arasında yapılacak metro için istimlak yapılacak olmasına karşı gelerek, kamulaştırma çalışmalarının iptali için imza kampanyası başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca sahili ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi\'nde metro yapacak. Darıca Bağlarbaşı Mahallesi\'nde yaşayanlar, metro hattı için istimlak yapılacak olmasına karşı gelerek, kamulaştırma çalışmalarının iptali için imza kampanyası başlattı. Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Sümbül Sokak, Lavanta Sokak, Orkide Sokak ve Yasemin Sokak sakinleri yaklaşık bin imza topladıklarını, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Mahalle sakinleri, \"Çevrede neredeyse son kalan birkaç yeşil alanlardan bir tanesi arasında yer alan mahallemiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin meclis kararıyla istimlak edilecek. Cumhuriyet Meydanı\'na ilave edilerek istasyon ve otopark olarak kullanılacak. Oysaki, projeye daha yakın boş arsa ve araziler olmasına rağmen mahallemizin istimlak edilerek daha büyük maliyetlere katlanılarak yapılmak istenmesi de bir hayli düşündürücü. Mahallemizin bir rant ya da bir çıkar uğruna \'kamu yararına\' denilerek istimlak edilmesini istemiyoruz. Eğer burada kamu yararına düşünülen bir proje var ise projelere daha yakın alternatif olan boş arazilerin tercih edilmesini istiyoruz\" dedi.

Mağdur olacaklarını belirten mahalle sakinlerinden Selma Kan ise, konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı\'na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'ne itiraz dilekçesi gönderdiklerini belirterek, \"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, istimlak edilecek yerleri haberimiz dahi olmadan askıya çıkarıp askıdan aldı. Eğer haberimiz olsaydı bizler de hakkımızı aramak için gerekli tedbirlerimizi alırdık\" diye konuştu.



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