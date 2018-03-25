Darıca Gençlerbirliği-1461 Trabzon: 4-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: Darıca İlçe

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Samet Özkul (xx), Berkay Daban (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx)(Dk.70 Kerem x), Yusuf (xx), Emrullah (xxx), Aziz (xx), Bünyamin (xx), Mehmet (xx)(Dk. 64 Alperen x), Halil (xx), Doğancan (xx), Hayrullah (xx), Görkem (xxxx) (Dk. 63 Enes x)

1461 TRABZON: Furkan (x) - Yunus (x), Alihan (x)(Dk.50 Ahmet Eren x), Yüksel (x), Savaş (xx), Yağızcan (x), Semih (xx), Erhan (x), Melih (x), Aykut (xx), Gökhan (x)(Dk.58 Furkan x)

GOL: Dk. 14, Dk. 48 ve Dk. 56 Görkem, Dk.34 Emrullah (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KART: Yüksel (1461 Trabzon)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta lider Darıca Gençlerbirliği sahasında 1461 Trabzon\'u 4-0 mağlup etti.

14\'üncü dakikada Yunus\'un hatasını iyi değerlendiren Görkem, kaleciyi de geçip topu ağlara yolladı: 1-0.

34\'üncü dakikada Halil\'in ortasına iyi yükselen Emrullah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

48\'inci dakikada Aziz\'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Görkem topu düz bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 3-0.

56\'ncı dakikada Görkem şutu ağlarla buluştu: 4-0.

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