T24 LogoT24 Logo
Spor

Darıca Gençlerbirliği - Yeni Orduspor: 4-2

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), (DHA) STAT: 15 Temmuz HAKEMLER: Nuri Karahençer (xx), Suha Adıyaman (xx), Caner Kurt (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xxx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Alperen (xxx)(Dk

10 Aralık 2017 19:19

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), (DHA)

STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Nuri Karahençer (xx), Suha Adıyaman (xx), Caner Kurt (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xxx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Alperen (xxx)(Dk. 80 Kerem), Sinan (xx)(Dk. 65 Cem xx), Özer (xx), Cafercan (x), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx)(Dk. 67 Doğancan xx)
YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (x), Onur (x), Mustafa (xx), Tuncay (xx), Kerim (x), Deniz (x)(Dk. 69 Fahri), Serdar (x)(Dk. 46 Fatih x), Kemal (x)(Dk. 46 Fatih x), Safa (x), Turan (x), Emre (xx)
GOL: Dk. 7 Alperen, Dk. 11 - Dk. 18 Alper, Dk. 85 Doğancan (Darıca Gençlerbirliği) - Dk. 60 (KK) Emrullah, Dk. 89 (P) Onur (Yeni Orduspor)
SARI KART: Gökhan, Halil, Cafercan (Darıca GB)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 Özer, Dk. 65 Cafercan (Darıca GB)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Yeni Orduspor\'u 4-2 yendi.
7\'nci dakikada Cafercan\'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Alperen topu ağlara gönderdi: 1-0.
11\'inci dakikada Alper 25 metreden harika vurdu: 2-0.
18\'inci dakikada Alper sağ kanattan orta şut karışımı vurdu, top Yeni Ordusporlu oyuncuya da çarparak ağlara gitti: 3-0.
60\'ıncı dakikada Turan\'ın vuruşunda top Emrullah\'a çarpıp ağlara gitti: 3-1.
62\'nci dakikada Özer rakibine sert müdahele etti, direk kırmızı kart gördü.
65\'inci dakikada Cafercan hakeme ettiği itiraz sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
85\'inci dakikada Doğancan rakiplerini tek tek çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 4-1.
89\'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Onur topu ağlarla buluşturdu: 4-2.
Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği\'nin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol POLATDARICA Kocaeli DHA STATTemmuz HAKEMLER Nuri KarahençerSuha AdıyamanCaner KurtGENÇLERBİRLİĞİ GökhanAlperYusufEmrullahAlperenKerem SinanCemCafercanMehmetHayrullahHalilDoğancanORDUSPOR HüseyinOnur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24