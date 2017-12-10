Darıca Gençlerbirliği - Yeni Orduspor: 4-2

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), (DHA)

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Nuri Karahençer (xx), Suha Adıyaman (xx), Caner Kurt (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xxx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Alperen (xxx)(Dk. 80 Kerem), Sinan (xx)(Dk. 65 Cem xx), Özer (xx), Cafercan (x), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx)(Dk. 67 Doğancan xx)

YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (x), Onur (x), Mustafa (xx), Tuncay (xx), Kerim (x), Deniz (x)(Dk. 69 Fahri), Serdar (x)(Dk. 46 Fatih x), Kemal (x)(Dk. 46 Fatih x), Safa (x), Turan (x), Emre (xx)

GOL: Dk. 7 Alperen, Dk. 11 - Dk. 18 Alper, Dk. 85 Doğancan (Darıca Gençlerbirliği) - Dk. 60 (KK) Emrullah, Dk. 89 (P) Onur (Yeni Orduspor)

SARI KART: Gökhan, Halil, Cafercan (Darıca GB)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 Özer, Dk. 65 Cafercan (Darıca GB)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Yeni Orduspor\'u 4-2 yendi.

7\'nci dakikada Cafercan\'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Alperen topu ağlara gönderdi: 1-0.

11\'inci dakikada Alper 25 metreden harika vurdu: 2-0.

18\'inci dakikada Alper sağ kanattan orta şut karışımı vurdu, top Yeni Ordusporlu oyuncuya da çarparak ağlara gitti: 3-0.

60\'ıncı dakikada Turan\'ın vuruşunda top Emrullah\'a çarpıp ağlara gitti: 3-1.

62\'nci dakikada Özer rakibine sert müdahele etti, direk kırmızı kart gördü.

65\'inci dakikada Cafercan hakeme ettiği itiraz sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

85\'inci dakikada Doğancan rakiplerini tek tek çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 4-1.

89\'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Onur topu ağlarla buluşturdu: 4-2.

Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği\'nin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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