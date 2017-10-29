Darıca Gençlerbirliği - Turgutluspor: 1-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Asker Açıkgöz (xx), Ahmet Deveci (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Özer (xx)(Dk.70 Alperen x), Cafercan (xxx), Aziz (xx)(Dk.85 Cem), Bünyamin (xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx)(Dk.90 Kerem)
TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (x) - Yaşar (x)(Dk.65 Abdullah x), Mustafa (xx), Kadir (x)(Dk.62 Fatih x), Aziz (x), Ferdi (x), Ramazan (xx), Muhammed (xx), Emre (xx), Mehmet (xx), Oğuz (xx)
GOL: Dk.55 Cafercan (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Halil, Cem, Alper (Darıca Gençlerbirliği), Emre, Oğuz (Turgutluspor)
TFF 3. Lig 2\'nci Grup\'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Turgutluspor\'u 1-0 yendi.
23\'ncü dakikada Hayrullah ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten döndü.
32\'nci dakikada Aziz ceza sahasına girdi, Halil topa vurdu topu Kkleci Ömer çıkardı.
55\'nci dakikada Cafercan ceza sahası dışından topa sert vurdu, top ağlara gitti: 1-0
70\'nci dakikada Cafercan\'ın uzaktan vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.
Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği\'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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